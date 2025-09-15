MinutoUno

En la previa a la "La Noche de la Pizza y la Empanada", la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) repartió pizzas gratis para todos.

Pizza gratis en el Obelisco: una iniciativa que llevó 125 kilos de harina y 150 kilos de queso

Este martes 16 de septiembre se celebra "La Noche de la Pizza y la Empanada" en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país, con descuentos y promociones exclusivos en las mejores pizzerías argentinas. Por ello, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) lanzó una iniciativa que revolucionó el Obelisco: pizza gratis para todos.

Mariano Onega fue el encargado de reportar lo que estaba sucediendo para C5N y, en diálogo con Sergio Moro, reveló que se utilizaron 125 kilos de harina y 150 kilos de muzzarella para repartir 4.000 porciones a todos los porteños que tuvieran la suerte de pasar por allí.

El maestro pizzero contó que, al menos en Argentina, "muzzarella siempre gana", en comparación con otros gustos que también son muy elegidos por los argentinos, como la pizza de rúcula o la napolitana. "Aparte, una pizza es generosa, podés comerla en cualquier momento, en cualquier lugar, nunca te va a dejar mal", sostuvo.

Hasta las 15 de este lunes, la entidad promovió esta manera de alegrar a los argentinos, a modo de previa de la jornada en que las pizzas y empanadas estarán más accesibles que nunca.

La Noche de la Pizza y la Empanada: qué comercios se adhieren

El próximo martes 16 de septiembre se festeja "La Noche de la Pizza y la Empanada", una fecha en la que miles de personas en toda Argentina podrán acceder a promociones increíbles. La iniciativa ofrece, como siempre, un 50% de descuento en pizzas y la promoción de 3x2 en empanadas. Cada comercio participante decidirá si las ofertas aplican para comer en el local, para llevar a casa o si solo son válidas para delivery, y también definirá qué formas de pago acepta.

Los comercios adheridos y las promociones que ofrecen podés visualizarlos en: www.lanochedelapizzaylaempanada.com.ar

Entre ellos se destacan:

  • Los Maestros
  • Torino Norte
  • Las Cuartetas
  • Napoli Trattoria Italiana
  • La Americana
  • Costumbres
  • Porto Pizza
  • La Continental
  • La Guitarrita
  • Tomasso
  • Pizzería Genova
