Pizza gratis en el Obelisco: una iniciativa que llevó 125 kilos de harina y 150 kilos de queso

La Noche de la Pizza y la Empanada: qué comercios se adhieren

El próximo martes 16 de septiembre se festeja "La Noche de la Pizza y la Empanada", una fecha en la que miles de personas en toda Argentina podrán acceder a promociones increíbles. La iniciativa ofrece, como siempre, un 50% de descuento en pizzas y la promoción de 3x2 en empanadas. Cada comercio participante decidirá si las ofertas aplican para comer en el local, para llevar a casa o si solo son válidas para delivery, y también definirá qué formas de pago acepta.

Los comercios adheridos y las promociones que ofrecen podés visualizarlos en: www.lanochedelapizzaylaempanada.com.ar

Entre ellos se destacan:

Los Maestros

Torino Norte

Las Cuartetas

Napoli Trattoria Italiana

La Americana

Costumbres

Porto Pizza

La Continental

La Guitarrita

Tomasso

Pizzería Genova

Embed - Apyce on Instagram: "Atención, dueños de pizzerías y casas de empanadas! ¿Querés que tu local sea uno de los protagonistas de La Noche de la Pizza y la Empanada 2025? Es muy simple: 1 Registrá tu local GRATIS a través del link en nuestra bio. 2 Sumate a la web oficial y hacé que miles de personas te descubran. 3 Disfrutá de la movida gastronómica más esperada del año. ¡No te pierdas esta oportunidad única para dar a conocer tu local y aumentar tus ventas! Etiquetá a un amigo que tenga una pizzería o empanadería que no pueda perderse esta oportunidad. #LaNocheDeLaPizzaYLaEmpanada #PizzaLovers #Empanadas #EventoGastronómico #Pizzerías #Argentina #apyce" View this post on Instagram A post shared by Apyce (@apyce.ar)