Llega la Noche de la Pizza y la Empanada: cuáles son los descuentos y qué comercios se adhieren

Qué ganan los locales

No hace falta estar afiliado a APYCE, sólo ser un restorán "del rubro".

En 2024 la Noche de la pizza y la empanada triplicó las ventas de los comercios adheridos, informaron desde APYCE, y en la edición 2025 se va a sortear un horno profesional modelo PRO GAS 6-1 entre los participantes, como para que las ganancias se mantengan en el local mucho después del evento, como el olor de la buena comida.