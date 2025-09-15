Llega la Noche de la Pizza y la Empanada: cuáles son los descuentos y qué comercios se adhieren
La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina presentó este lunes la edición número 42 de su evento con pizza gratis en el Obelisco.
Este martes se celebrará la edición número 42 de la Noche de la pizza y la empanada, que empezó como un evento de gastronomía porteña y se conviritó en un clásico con locales adheridos en todo el país.
Desde la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) anunciaron que se espera el doble de locales adheridos con respecto a 2024, cuando hubo 1.500 en campaña. La mayor cantidad está concentrada en la Ciudad de Buenos Aires, es cierto, pero se pueden localizar otras opciones a través del mapa interactivo del evento.
Como otros años se espera que haya pizzas al 50% de precio y 3x2 en empanadas, ya sea para comer en el salón o para llevar (vía delivery o no). Cada local podrá elegir qué modalidad y medios de pago acepta para hacer valer el beneficio de APYCE.
Quiénes están confirmados por ahora
Todavía hay tiempo para que los locales se adhieran al evento que celebra la gastronomía más diversa y aceptada en reuniones sociales, familiares y comunitarias de todo el país: lo único que hace falta es inscribirse en el sitio web oficial de la Noche de la pizza y la empanada, y listo.
Ya están confirmados clásicos porteños como Kentucky, Angelín, La Guitarrita, La Continental, Los Maestros, Los Inmortales (de Belgrano), El Cuartito, Banchero o Pin Pun, pero es una excelente oportunidad para visitar también los locales de barrio.
Qué ganan los locales
No hace falta estar afiliado a APYCE, sólo ser un restorán "del rubro".
En 2024 la Noche de la pizza y la empanada triplicó las ventas de los comercios adheridos, informaron desde APYCE, y en la edición 2025 se va a sortear un horno profesional modelo PRO GAS 6-1 entre los participantes, como para que las ganancias se mantengan en el local mucho después del evento, como el olor de la buena comida.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario