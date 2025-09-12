 Los dos bodegones de Buenos Aires que preparan un matambre a la pizza que no te podés perder

Llegar es sencillo: varias líneas de colectivo, como la 8, 102A, 23A y 180A, te dejan cerca del restaurante, listo para disfrutar de una experiencia gastronómica porteña auténtica y abundante.

Embed - El Progreso Restaurante en Instagram: "SORTEAMOS 1 AÑO DE PARRILLA LIBRE + 1 AÑO DE MERIENDA LIBRE Si amigos, les traemos un tremendo sorteo para festejar con ustedes nuestro gran momento, vamos a estar sorteando un año de Merienda Libre y de Parrilla libre para 4 de ustedes . Para participar tenes que: Darle Me Gusta a esta publicación Comentar esta publicación etiqueteando @ a tus amigos Seguir a @elbodegondebenito en su Instagram y a nosotros. Los ganadores se van a ganar una parrilla libre o merienda libre por todo un año (1 vez por mes, por 12 meses), anunciamos a los ganadores el próximo 18 de Septiembre por historias. Suerte a todos !" View this post on Instagram A post shared by El Progreso Restaurante (@elprogresorestaurante)

Las especialidades de "Turf Parrilla"

En el corazón de Boedo se encuentra Turf Parrilla, un clásico bodegón ubicado en Inclán 3802, reconocido por la calidad de su cocina y el ambiente cálido que ofrece. Su matambre a la pizza es todo un emblema y uno de los platos más solicitados por quienes llegan al lugar.

La carta es extensa y variada: milanesas gigantes en diferentes versiones, parrilladas con cortes premium como vacío, tira de asado, pollo, mollejas y chinchulines, y opciones tradicionales como ñoquis con salsa boloñesa o canelones de verduras.

El restaurante suele estar muy concurrido, por lo que se recomienda llegar temprano para asegurar un lugar. Turf Parrilla abre de martes a domingos, de 12 a 16 y de 20 a 00 horas, ofreciendo una experiencia gastronómica que combina tradición porteña y sabor abundante.