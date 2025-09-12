Los dos bodegones de Buenos Aires que preparan un matambre a la pizza que no te podés perder
El matambre a la pizza es un ícono porteño y, en Buenos Aires, El Progreso y Turf Parrilla son los reyes del plato.
El matambre a la pizza es un clásico indiscutido de la gastronomía porteña, con queso fundido, salsa de tomate y cocción perfecta que explota en sabor. En Buenos Aires, El Progreso y Turf Parrilla se destacan por prepararlo como nadie. Ellos ofrecen platos abundantes y auténticos que reflejan la tradición de los bodegones.
Tanto en el centro como en Boedo, disfrutar de este corte es vivir la experiencia genuina de la mesa porteña, entre aromas irresistibles y la calidez de estos históricos locales.
Las especialidades de "El Progreso"
Ubicado en Sarmiento 1334, entre Talcahuano y Uruguay, El Progreso es mucho más que un simple bodegón: es un ícono de la historia porteña. Famoso por sus menús abundantes y su parrillada completa, tiene un protagonista que conquista a todos: el matambre a la pizza, siempre servido en su punto justo.
El menú es un verdadero festín: desde salchichas parrilleras hasta chorizos, morcillas, mollejas, chinchulines y riñones a la parrilla. Además, se puede optar por el menú libre, ideal para quienes disfrutan comer sin límites y aprovechar cada plato al máximo.
Pero la propuesta no termina en la comida principal. Durante la tarde, El Progreso ofrece merienda libre con una variedad que incluye tablas de fiambres, tortas caseras, medialunas, panqueques, pastelitos y hasta huevos revueltos con bacon, perfecta para quienes buscan un plan distinto en la ciudad.
Llegar es sencillo: varias líneas de colectivo, como la 8, 102A, 23A y 180A, te dejan cerca del restaurante, listo para disfrutar de una experiencia gastronómica porteña auténtica y abundante.
Las especialidades de "Turf Parrilla"
En el corazón de Boedo se encuentra Turf Parrilla, un clásico bodegón ubicado en Inclán 3802, reconocido por la calidad de su cocina y el ambiente cálido que ofrece. Su matambre a la pizza es todo un emblema y uno de los platos más solicitados por quienes llegan al lugar.
La carta es extensa y variada: milanesas gigantes en diferentes versiones, parrilladas con cortes premium como vacío, tira de asado, pollo, mollejas y chinchulines, y opciones tradicionales como ñoquis con salsa boloñesa o canelones de verduras.
El restaurante suele estar muy concurrido, por lo que se recomienda llegar temprano para asegurar un lugar. Turf Parrilla abre de martes a domingos, de 12 a 16 y de 20 a 00 horas, ofreciendo una experiencia gastronómica que combina tradición porteña y sabor abundante.
