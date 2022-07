Amenazaron de muerte a la mujer que defiende los planes sociales

Tras la viralización del video, Alfonzo fue invitada a diferentes programas de televisión donde acusó a los "punteros" por "estafar" con los programas asistenciales del Estado.

En este contexto, la mujer contó que recibió amenazas en los que le advirtieron que había gente sospechosa dentro de su domicilio. Esto le provocó que sufriera un ataque de pánico, por el que tuvo que ser hospitalizada.

"Tengo gente en mi casa. Mi familia me está pidiendo que vuelva. No puedo hablar del tema. Entraron al patio de mi casa. Hay cosas que no se pueden decir porque te exponés a que te maten", indicó Mariana Alfonzó.

Y agregó: "Esta gente que no puedo nombrar, se metieron a mi casa. Sacaron fotos de mi casa. No salgo nunca más en ningún programa. Me dice mi hija que me van a esperar en mi casa".