Los últimos posteos de los argentinos que murieron en Playa del Carmen

vanesa diaz

Por su parte, Nahuel López realizó un devastador último posteo horas antes de su muerte. “No hay mejor cosa que empezar a darle prioridad a lo que nos hace sentir vivos”, dice una foto que compartió el joven en su cuenta de Facebook la mañana de ayer.

nahuel lopez

López era fanático del fútbol e incluso llegó a jugar en las inferiores del club Comunicaciones. Había estado en Islas Mujeres en mayo de 2022 y se encontraba en Playa del Carmen hace poco más de un año.

nahuel lopez

Maximiliano Nicolás Laviano, otro de los argentinos que murió, se mostraba más activo en las redes sociales. En su última publicación, del 5 de febrero de este año, se encontraba feliz festejando su cumpleaños.

En ese posteo recibió en las últimas horas muchos mensajes de despedida. “Mi compañero de casa, mi amigo del alma. Te amo mi corazón. Me partiste el alma en mil pedazos. Vuela alto muy alto y se libre como lo eras en este plano. Hasta que nos volvamos a encontrar y pelear como siempre. Adíos amigo mío”, escribió una joven.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maxi Laviano (@maxilaviano)

"Amigo todavía no caigo... Me quedo con la última comida, las risas los mejores momentos, las volada de pelos cuando te caía al local para que me revises la música del auto , las caravanas interminables, como te gusta la musiquita... Seguí haciendo ruido desde allá arriba amigo... Un placer haberte conocido", lo despidió otra amiga.

Cómo fue el choque en el que murieron 5 argentinos en México

Los cinco argentinos viajaban en una Suzuki Ertiga. El conductor perdió el control y se cruzó de carril. Por eso impactó de frente y violentamente contra una combi de pasajeros que estaba parada en la banquina. El chofer estaba almorzando en su interior y también murió.

Además de los seis fallecidos, otras dos personas resultaron heridas y se encuentran hospitalizadas. El consulado argentino en Playa del Carmen trabaja para esclarecer el hecho.

Vanesa Paola Silva Díaz y Gerónimo Amengual, iban en la Suzuki junto a Ezequiel Hernán Sibella, Maximiliano Nicolás Laviano y Nahuel López. El conductor del otro vehículo fue identificado como Freddy Omar Quijano Carrillo, mexicano.