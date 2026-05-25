Motín, incendio y fuga de presos en una comisaría de Balvanera

En ese contexto, varios presos lograron escapar de la comisaría. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente cuántos detenidos continúan prófugos, aunque en la zona se montó un importante operativo de búsqueda y control.

La situación fue finalmente contenida durante la madrugada y la investigación quedó a cargo de la Justicia, que busca determinar cómo se inició el motín y de qué manera se produjo la fuga.

Desbarataron la banda que robó la casa de Juan Martín del Potro

La banda que robó en la casa del tenista Juan Martín del Potro en Tandil fue desarticulada tras una investigación conjunta de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Bonaerense. Según fuentes del caso, se trata de una organización con integrantes de nacionalidad chilena, vinculada a otros robos a deportistas internacionales.

El hecho ocurrió el 15 de mayo, cuando el extenista no se encontraba en su vivienda, los delincuentes sustrajeron una cadena y una alianza de oro, una raqueta y dos relojes. Tras el robo, escaparon en un vehículo que fue detectado en la localidad de Ayacucho, donde cargaron combustible.

A partir de ese dato se inició una investigación que tuvo avances clave durante el fin de semana largo, con la detención de dos ciudadanos chilenos en la Ciudad de Buenos Aires. Los sospechosos intentaban abordar un micro en la terminal de Retiro con destino a Posadas cuando fueron identificados por efectivos policiales.

Ladrones Del Potro 1

Al verificar sus datos en el sistema de Interpol, se constató que ambos tenían pedidos de captura internacional con notificación roja emitida por Estados Unidos, donde están acusados de integrar una organización dedicada al robo de bienes de alto valor.

De acuerdo con la investigación, la banda habría cometido, en los últimos dos años, robos por más de dos millones de dólares en viviendas de figuras de ligas como la NBA y la NFL.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo de Sebastián Ramos, que ordenó la detención de los sospechosos.

Ladrones Del Potro 2

En paralelo, la pesquisa continuó en la provincia de Buenos Aires y permitió establecer la conexión directa de los detenidos con el robo en la casa de Del Potro. En ese marco, la Policía Bonaerense arrestó en Junín a otros dos ciudadanos chilenos y a un argentino.

Además, en coordinación con autoridades de Chile, se logró la captura de un sexto integrante de la organización en ese país, lo que terminó de desarticular la banda involucrada en el asalto al deportista.