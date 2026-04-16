Polémica viral: "no soy un flete", le dijo un delivery que rechazó llevar un pedido con 60 botellas
Un repartidor de delivery se volvió viral tras rechazar un inmenso pedido de 60 botellas porque iba en bicicleta: "No soy un flete", le recriminó.
Una insólita conversación de WhatsApp entre un repartidor de delivery y un cliente desató una fuerte polémica viral en las redes sociales. El trabajador, que se movilizaba en bicicleta, decidió rechazar rotundamente un pedido descomunal que consistía en 30 botellas de gaseosa y 30 de fernet, desatando un tenso cruce.
"No soy un flete": la furia viral del delivery ante el insólito pedido
Todo comenzó cuando Franco, el trabajador de la aplicación, le escribió al usuario para advertirle sobre la imposibilidad física de completar el viaje. "No te puedo alcanzar el pedido, es muy grande y estoy en bici", le explicó amablemente. Ante la consulta del comprador sobre qué debía hacer, el joven fue tajante: "Para arrancar, no pedir 30 Pepsi Black con 30 fernet".
La lógica sugerencia del repartidor fue que cancelara la compra y la realizara en dos tandas distintas para facilitar el traslado, pero el cliente se negó rotundamente argumentando que el problema logístico "no le correspondía". Fue en ese momento cuando el trabajador lanzó la frase que se volvió viral: "Claro, pero yo estoy en bici, no soy un flete".
Lejos de comprender y empatizar con la situación del ciclista, el usuario minimizó el inmenso volumen de la carga diciendo que eran "un par de botellas" y le exigió de mala manera que "laburá". Para cerrar el tenso pero hilarante intercambio, el repartidor remató la charla con mucha ironía: "¿Cómo vas a pedir 30 Pepsi y 30 fernet? Invitá por lo menos, jaja".
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