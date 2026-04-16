Polémica viral: "no soy un flete", le dijo un delivery que rechazó llevar un pedido con 60 botellas

La lógica sugerencia del repartidor fue que cancelara la compra y la realizara en dos tandas distintas para facilitar el traslado, pero el cliente se negó rotundamente argumentando que el problema logístico "no le correspondía". Fue en ese momento cuando el trabajador lanzó la frase que se volvió viral: "Claro, pero yo estoy en bici, no soy un flete".