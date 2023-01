"¿Sabe quién soy yo?": Comisario "chapea" y maltrata a subordinado que lo paró por tener la patente cortada

En ese momento, el Policía manifiesta: "¿Qué tal caballero, podría apagar el vehículo un segundito?, a lo que el conductor del vehículo, sin sacarse los anteojos de sol, le responde: "¿Sabés quién soy yo? El Comisario Inspector (Juan Daniel) Gómez".

"Ah, por la patente que está cortada, señor, por eso", explica el joven, justificando su accionar, y Gómez, desconociendo lo que dice la ley de tránsito, señala: "Me chocaron de adelante y de atrás", y continúa dándole una serie de consejos de cómo llevar adelante el operativo "por su seguridad", apunta.

A pesar de esto, el oficial intenta continuar con el proceso y le solicita la credencial de identificación, a lo que el Comisario replica: "Yo ya me identifiqué. ¿No me conoce a mi? Prestame un segundo el handy".

"No se lo voy a prestar hasta que no me preste la credencial", argumenta el subordinado. Luego de mostrar la identificación, Juan Daniel Gómez le dice: "¿De qué comisaría es? Es una falta que usted no me conozca"

"Le pido mil disculpas pero yo estoy identificando como corresponde un vehículo", remarca el oficial, quién le informa que es de la Comisaría 12A, a lo que el Jefe policial, intentando justificar su impunidad, alega: "No me estoy quejando de su accionar, solo le estoy diciendo que usted me tiene que conocer".

abuso de poder comisario gomez

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito

El Comisario Inspector Juan Daniel Gómez, que circulaba con la patente cortada, parece desconocer que la Ley Nacional de Tránsito N°24.449 señala en el inciso E del Artículo 31 que la patenten trasera debe estar iluminada, para su mejor identificación.

Además, en el inciso F del Articulo 77 clasifican como "falta grave" la "circulación con vehículos que no tengan colocadas sus chapas patentes reglamentarias".