Policía quedó escrachado cuando tenía sexo en una calle lindera al Cementerio de Cañuelas
El oficial y su compañera pensaron que podían usar el patrullero como tapadera para no ser vistos, pero hay cámaras en la calle junto al Cementerio de Cañuelas.
Un efectivo de Comando de Patrullas de la policía de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, quedó escrachado cuando tenía sexo en la vía pública en una calle que corre al lado del cementerio local.
El oficial, cuyo nombre no trascendió, quedó capturado de lleno y con lujo de detalles durante los 10 minutos que le dedicó a su compañera de aventura, ambos en el suelo junto al patrullero que él tenía que estar manejando en vez de hacer un alto en el camino.
Tras la difusión del video, que fue registrado a las 5.45 del sábado 7 de marzo, el oficial quedó frente a un sumario de Asuntos Internos y podría recibir una sanción por su conducta, que manchó también la reputación de la fuerza policial.
En principio, el hombre no podrá negar que él estaba en la calle junto al cementerio a la hora en que se grabó el video porque su patrullero efectivamente estaba estacionado en ese punto, informó el sitio Cañuelas al Día.
Lo que ocurre es que las cámaras de seguridad de la zona graban 24 horas al día, todos los días, así que cualquier movimiento queda registrado por más minúsculo que sea, y en este caso no lo era.
Hasta el momento no se tienen datos concretos de la señorita que se ve de manera parcial en el video. Se le conocen las piernas, pero no el nombre ni cuál es su vínculo con el oficial, más allá del claro hecho de que se vieron al menos una vez, al alba.
Sí se confirmó que no se trata de una integrante del Comando de Patrullas de Cañuelas, con lo que los investigadores de Asuntos Internos de la Policía bonaerense sólo tiene a un sospechoso en la mira por mala conducta.
