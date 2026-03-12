Policía quedó escrachado cuando tenía sexo en una calle lindera al Cementerio de Cañuelas

Hasta el momento no se tienen datos concretos de la señorita que se ve de manera parcial en el video. Se le conocen las piernas, pero no el nombre ni cuál es su vínculo con el oficial, más allá del claro hecho de que se vieron al menos una vez, al alba.

Sí se confirmó que no se trata de una integrante del Comando de Patrullas de Cañuelas, con lo que los investigadores de Asuntos Internos de la Policía bonaerense sólo tiene a un sospechoso en la mira por mala conducta.