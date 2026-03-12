Encontraron a la adolescente desaparecida en Pilar: una mujer la entregó en Retiro
Una mujer llamó a sus familiares, negoció ciertas condiciones y la entregó. Qué se sabe del caso.
M.A.R., la adolescente de 15 años que era intensamente buscada desde el sábado tras desaparecer en Pilar, fue hallada este jueves en la estación Retiro de la Ciudad de Buenos Aires. Según trascendió, una mujer se comunicó con sus familiares, les hizo escuchar la voz de la menor, negoció su entrega y pidió que no intervenga la policía.
“Está bien, un poco confundida, pero está bien”, confirmó a minutouno.com Adriana, una de sus tías, quien encabezó la ardua búsqueda durante los últimos días.
Los operativos para dar con la adolescente comenzaron el sábado por la noche cuando desapareció de su casa en el barrio Río Luján, donde vive hace siete años con su tía. Con el avance de la investigación, sumado a los testimonios de vecinos de la zona, se supo que un joven de unos 20 años la estaba buscando por el barrio. Incluso, sus hermanos mencionaron la presencia de una persona escondida detrás de un camión minutos antes de que perdieran contacto con la adolescente.
Ante esto, efectivos policiales realizaron un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad de la zona y encontraron varias imágenes en las que se veía a M.A.R. caminando junto a otro joven a quien su tía identificó como "Ezequiel".
De acuerdo con las primeras informaciones, este mediodía Adriana recibió el llamado telefónico de una mujer que estaba con M.A.R., le hizo escuchar su voz y le dijo que la iba a devolver con la única condición de que no se diera a conocer su identidad y tampoco se diera intervención a la Policía. El encuentro fue pactado en la estación porteña de Retiro.
"Al llegar a Retiro nos encontramos con la mamá de ese chico, a lo cual ella nombra que se llama Ezequiel”, indicó Adriana a este medio. Detalló que la mujer "estaba nerviosa" y que "quería bajarse del móvil policial". Según informó, fue trasladada a Pilar.
El video del joven que la hostigaba
Videos tomados por diferentes cámaras de seguridad mostraban a M.A.R. caminando junto a un joven apenas una hora después de su desaparición. Su tía aseguró que se trata de ese tal Ezequiel.
Cuando el caso se hizo público, otro chico llamado Agustín se comunicó con otra de las tías de M.A.R. a través de las redes sociales y le habló sobre la existencia de Ezequiel, quien presuntamente hostigaba a M.A.R. desde hacía tiempo. “Ella nunca nos contó que había alguien que la estaba molestando”, había indicado Adriana esta mañana en una nota televisiva.
Al parecer, M.A.R. y Agustín mantienen una amistad de hace dos años con conversaciones diarias en las cuales ella le habría mencionado en reiteradas oportunidades la situación que padecía con Ezequiel. “Cuenta que un chico la venía molestando hace dos años y que ella estaba cansada del chico que la estaba hostigando, que se sentía mal, que el chico estaba denso”, expresó Adriana en diálogo con El Trece.
Si bien una pista posterior apuntó al barrio Zavaleta en la Ciudad de Buenos Aires, hasta el momento no se confirmó dónde estuvo la adolescente durante estos cuatro días ni el paradero del joven sospechoso.
