Encontraron a la adolescente desaparecida en Pilar: una mujer la entregó en Retiro

"Al llegar a Retiro nos encontramos con la mamá de ese chico, a lo cual ella nombra que se llama Ezequiel”, indicó Adriana a este medio. Detalló que la mujer "estaba nerviosa" y que "quería bajarse del móvil policial". Según informó, fue trasladada a Pilar.

El video del joven que la hostigaba

Videos tomados por diferentes cámaras de seguridad mostraban a M.A.R. caminando junto a un joven apenas una hora después de su desaparición. Su tía aseguró que se trata de ese tal Ezequiel.

MILENA

Cuando el caso se hizo público, otro chico llamado Agustín se comunicó con otra de las tías de M.A.R. a través de las redes sociales y le habló sobre la existencia de Ezequiel, quien presuntamente hostigaba a M.A.R. desde hacía tiempo. “Ella nunca nos contó que había alguien que la estaba molestando”, había indicado Adriana esta mañana en una nota televisiva.

Al parecer, M.A.R. y Agustín mantienen una amistad de hace dos años con conversaciones diarias en las cuales ella le habría mencionado en reiteradas oportunidades la situación que padecía con Ezequiel. “Cuenta que un chico la venía molestando hace dos años y que ella estaba cansada del chico que la estaba hostigando, que se sentía mal, que el chico estaba denso”, expresó Adriana en diálogo con El Trece.

Si bien una pista posterior apuntó al barrio Zavaleta en la Ciudad de Buenos Aires, hasta el momento no se confirmó dónde estuvo la adolescente durante estos cuatro días ni el paradero del joven sospechoso.