El estremecedor testimonio de la influencer que denunció a Chelo Torres: "¿Por qué me hiciste esto?"
Dulce Lilian, como se hace llamar en redes, denunció que el músico la habría invitado a pasar al asiento trasero de su vehículo, donde —según su relato— abusó de ella.
Tras la detención del músico Chelo Torres por una denuncia de abuso sexual, comenzaron a conocerse detalles de la declaración que realizó la presunta víctima, una mujer de 43 años, ante la Justicia.
En el programa Mediodía Noticias, el periodista Ignacio González Prieto compartió información sobre la causa y leyó fragmentos del testimonio presentado en sede judicial.
De acuerdo con lo que explicó al aire, la denunciante se presenta públicamente como Dulce Lilian y es conocida dentro del ambiente de la música tropical. “Hace transmisiones en redes sociales, sobre todo a través de TikTok. Está en la movida tropical, entrevista a los artistas de la movida tropical”, contó el periodista.
La mujer acudió el lunes a la Comisaría de la Mujer de San Justo para radicar la denuncia y luego amplió su declaración ante la fiscal que lleva adelante la investigación. “Lo primero que dice la denuncia es: ‘Nos conocíamos. Él me fue a buscar a mi casa en su auto’”, relató González Prieto al citar el expediente.
Según su versión, ambos se dirigieron primero a una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz, a la altura de Liniers, donde mantuvieron una charla. “Luego de esa reunión que, supuestamente era de trabajo, nos fuimos a La Tablada hasta la esquina de Caguazú y Montes de Oca”, continuó leyendo el periodista.
“Empezamos a hablar hasta que en un momento él me dice si podemos estar un poquito más cómodos. Corrió el asiento y me dijo: ‘Pasemos al asiento de atrás’”, agregó al compartir otro tramo de la declaración.
Siempre según el relato de la denunciante, una vez en la parte trasera del vehículo la situación cambió. “En el asiento de atrás me dice que quería sexo oral y, a partir de ahí, empezó toda una situación de violencia donde me obliga a tener sexo, sacándome la ropa, sexo en su totalidad y sin preservativo”, sostuvo González Prieto al resumir el testimonio.
Tras el episodio, la mujer afirmó que se comunicó con el cantante. “¿Por qué me hiciste esto?”, le habría preguntado.
“Él le dice: ‘Yo no te hice nada, te llamo el fin de semana y nos vemos’”, agregó el periodista.
Las medidas que analiza la fiscalía
La causa está siendo investigada por la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 del Departamento Judicial de La Matanza, quien ordenó distintas diligencias para intentar verificar lo denunciado.
Entre ellas, se solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad y el secuestro de teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. “La fiscal pidió cámaras de seguridad para comprobar el relato de la mujer y también los teléfonos celulares que se van a peritar”, explicó González Prieto.
Asimismo, la denunciante entregó prendas que serán analizadas por especialistas. “La mujer aportó toda la ropa interior para ser examinada en laboratorio y fue sometida a una revisión médico-legista”, indicó.
Los peritajes buscarán determinar la presencia de posibles rastros biológicos y evaluar si existen lesiones compatibles con el relato. “Se pueden buscar sangre, piel, cabello, semen y también verificar si el relato se corresponde con hematomas, equimosis, agarres o mordeduras”, detalló.
Tras la detención del artista, también se conoció cuál podría ser la pena en caso de que la Justicia confirme la acusación. “Se lo acusa de abuso sexual con acceso carnal. Para el común de la gente, es violación”, señaló el periodista, al explicar que el delito está contemplado en el artículo 119 del Código Penal y prevé penas de entre seis y quince años de prisión.
