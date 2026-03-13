Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del viernes 13 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un cierre de semana con con buenas condiciones del clima y temperaturas en ascenso.
Luego de amagues de inestabilidad, el buen clima se mantiene en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el cierre de la semana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el viernes se presenta con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado por temperaturas agradables que se esperan en ascenso, con una mínima de 17 grados y una máxima de 27.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
En cuanto al fin de semana, el sábado se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 19 y 27 grados.
El domingo regresarían las altas temperaturas, con marcas que oscilarán entre 20 y 30 grados, acompañadas de buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche.
El lunes sería de las últimas jornadas con mucho calor en el AMBA, con cielo mayormente nublado y con marcas de entre 22 y 33 grados. El martes, en tanto, regresaría la inestabilidad, con probabilidades de tormentas, y descenderían bruscamente las temperaturas.
