El nuevo audio del empresario descuartizado en el que amenaza con agredir a un deudor

En el mismo audio, Fernando dice que necesita contar con alguna especie de seguridad para evitar caer preso ante la “apretada” que le daría a la persona que le debía $45.000. “El socio se hizo responsable y me fue dando a poco, bueno, me fue dando lo que pudo. Este se hizo el vivo y me bloqueó todo y le quiero caer ahí ¿Tenés ahí algún jefe cash, alguno, por si hago mucho bondi?”.

“Le rompo la cabeza a ese hijo de puta. Para que no me metan en cana ¿viste? Porque tengo que viajar, después al otro día tengo que viajar ¿Tenés ahí? para hacerme la segunda. En Avenida Mitre está. Ahora te paso la altura”, concluye el audio.

Pérez Algaba, de 41 años, fue asesinado a balazos y su cuerpo fue descuartizado. La víctima había recibido numerosas amenazas de muerte de sus acreedores. Pero, como sostuvo Vargas en su denuncia y como se desprende del mensaje de voz de WhatsApp, él también amenazaba a las personas que le debían dinero.