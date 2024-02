Crisis en el Centro Gallego: llevan 18 meses sin cobrar y dos empleadas intentaron quitarse la vida

chapita suicidio.png

En medio de la situación crítica, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) puso como interventor a Martín Moyano Barro, pero esta empleada dice que “no viene hace 6 meses”. Luego cuenta: “En la Secretaría de Trabajo nos dicen que no hay denuncia hecha, en su momento hubo una para cobrar el Repro y después no lo volvimos a percibir porque no se presentaron los papeles. En AFIP y ANSES figura como que cobramos el sueldo”.

Si bien los intentos de suicidio no ocurren por una única causa, tanta presión laboral hizo mella y ocurrió el incidente con las dos compañeras, una de las cuales fue grabada en plena crisis: “El viernes dos compañeras intentaron quitarse la vida adentro, una se quiso tirar y la otra prenderse fuego. Tuvo que intervenir la policía”.

“Una compañera ayudó a la que se quería matar y se golpeó la pierna, pedimos la ART y se decía que no tenemos ART. Es muy loco porque si vas a pedir las sábanas figura que cobran el sueldo, en ANSES también y no tenemos nada. El aguinaldo no lo vi y entre a la AFIP y me figura un aguinaldo de 30 mil pesos”, denuncia.

También relata que la situación de los afiliados es complicada porque están sin cobertura. “Entraron socios a los que le querían cobrar una cuota de 6 mil pesos y nos decían: ‘estamos con ustedes. Pagamos la cuota’. Lo tienen que hacer con un CBU porque en ningún lugar se lo quieren tomar. Dicen que cuando hay plata, sale algún embargo y no nos pueden pagar”, sigue.

Ante algún tipo de resolución, indica: “Supuestamente hay un montón de compradores y dicen que tenemos que esperar a la asamblea del 9 de mayo, pero no podemos esperar. Pedimos que nos den el cierre si no da para más, pero no nos lo dan”.