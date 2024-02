José vino del interior "a probar suerte", quedó sin trabajo por cuidar a su mujer embarazada y pide ayuda en una esquina

Su pareja estuvo tres semanas en terapia intensiva. A los cuidados que necesitaba hay que sumarle que tienen dos hijas, una de 2 y otra de 6 años. "Le pedí unos días al patrón y me dijo que quedaba libre", explica.

José es breve pero muy claro para hablar. Con oraciones cortas plantea una foto para responder a cada pregunta, son postales que van encadenando su actual situación. Así cuenta que se da maña para muchas cosas. Estaba trabajando en mantenimiento general con un plomero que trabaja en una galería y agarraba changas desde el mediodía.

"Cobraba 100 pesos la hora, los primeros meses me iba bien porque trabajaba como 12 horas por día. Hacía albañilería, jardinería, herrería, pintura", explica. Ahora se las sigue rebuscando: "Salgo a juntar catones y me fui a esa esquina porque me dejaron estar ahí. Me quedo con el cartelito".

"A veces me llevo a la más chica y la más grande se va con la madre, que ayuda en un comedor y de ahí sacamos la comida para la noche", sigue. También detalla que los cuatro viven en dos piecitas que "se llueven por todos lados", con patio, en Villa Itatí por 4 mil pesos por mes.

Pero la cosa está difícil porque "cada kilo de cartón vale 5 pesos". Por eso, si alguien le puede hacer llegar una oportunidad de trabajo, ofrece su número: 15-2555-7013