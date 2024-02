"Juan Pablo tiene dos papás": la lucha de una pareja que debe llegar a la Corte Suprema

Leo Polti e Ignacio Santalla son pareja desde hace 12 años y tuvieron a Juan Pablo mediante un vientre subrogado. Sin embargo, denuncian que un vericueto legal y el particular criterio de un grupo de funcionarios judiciales no les permiten a ambos figurar como padres de su hijo: "Como no pueden castigar a los que siguen porque ya está normado, entonces lo hacen con nosotros. Si se googlea a estos jueces y a la fiscal, algunos estuvieron en contra del matrimonio igualitario". Ahora tienen sus esperanzas puestas en un recurso de queja que presentaron el 8 de marzo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.