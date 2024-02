Llega justo a fin de mes, devolvió un celular que olvidó un pasajero y es viral: busca trabajo

Técnico en Ingeniería y en Logística, trabajó como ejecutivo comercial en su país pero vino a estudiar Psicología en la UBA porque acá hay educación universitaria gratuita. Cuenta que llegó sin conocer a nadie, vive en una pensión y luego de unos meses de trabajar en un lavadero comenzó a alquilar un auto que usa como remis. Pero este domingo ocurrió un hecho que fue ruptura para él.

Un pasajero se sentó en el asiento del acompañante y detrás se sentaron la mujer y su hija. Como el teléfono del pasajero estaba en vibrador, Juan Carlos recién se dio cuenta de lo sucedido cuando bajó a cargar gas y le pudo avisar. “Él me ofreció dinero por la entrega del celular pero yo le pedí que si sabía de algún trabajo en blanco, para poder tener una mejor calidad de vida”, explica.

“Tomé el auto en verano, cuando muchos se van de vacaciones y en estos 3 meses lo que gané fue para vivir, no pude ahorrar”, explica y reconoce “el aumento exagerado de los precios en Argentina” e indica que “es una economía bastante inestable”.

A la espera de que le validen el título de bachiller, tuvo un gesto de solidaridad que le comenzó a abrir puertas. “Ese señor me hizo más él un favor que yo a él por cómo me han llamado para ofrecerme empelo y para felicitarme”, reconoce y agrega: “Una persona me llamó para un depósito de materiales y me pidió el currículo, me dijo que lo iba a pasar”.

Juan Carlos pide que ante cualquier oferta de trabajo lo contacten al 1164083504