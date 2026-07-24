Por primera vez realizaron una transfusión intrauterina en el Hospital Garrahan para curar la anemia de un bebé
La madre está de 26 semanas de gestación y gracias a la intervención se ampliaron las posibilidades de tratamiento del bebé antes del nacimiento.
Un equipo del Hospital Garrahan logró realizar la primera transfusión de sangre intrauterina a un bebé en la semana 26 de gestación para revertir su diagnóstico de anemia fetal severa, que le podría haber causado afecciones severas.
La jefa de Neonatología del Garrahan, la Dra. Patricia Bellani, explicó que una transfusión de sangre a un bebé dentro del útero es "una práctica de altísima complejidad que requiere la articulación de distintas especialidades".
"Participaron profesionales de Neonatología, Obstetricia, Cirugía General, Medicina Transfusional y Laboratorio, en un trabajo interdisciplinario que caracteriza al Garrahan y nos enorgullece enormemente", señaló la médica en declaraciones reproducidas esta semana.
Del caso se tienen pocos datos para resguardar la identidad de la familia, pero se sabe que la paciente llegó de Tierra del Fuego al centro médico en la Ciudad de Buenos Aires para someterse a la intervención.
El embarazo de la mujer ya era considerado de alto riesgo por el diagnóstico de anemia fetal severa, es decir, que el bebé había llegado al tercer trimestre de gestación con una anemia que podía provocarle desde insuficiencia cardíaca o daños neurológicos hasta la muerte.
Por eso se decidió hacerle una transfusión dentro del útero de su madre, para lo cual fue necesario hacer primero una cordocentesis, que es la punción de la vena del cordón umbilical para obtener una muestra de la sangre del feto.
Con esa muestra se determinó el volumen de sangre necesario para corregir la anemia y se hizo la transfusión a través de la misma vena del cordón umbilical, con sangre O negativo preparada especialmente para ese tratamiento.
Madre e hijo pasaron la intervención y evolucionan favorablemente, bajo seguimiento médico para determinar si será necesaria otra transfusión de sangre intrauterina.
Emma Victoria pide ayuda desde el Hospital Garrahan
La familia de Emma Victoria, una nena de seis meses que estuvo internada en el Hospital Garrahan en junio de este año debido a una miocardiopatía dilatada severa, pidió ayuda al público para permanecer unida en Buenos Aires para acompañarla en el proceso médico.
"Cuando llegamos al Garrahan nos dijeron que era la primera bebé que recibían que hubiera nacido con una miocardiopatía dilatada severa. Ella ya vino grave, pero tiene unas fuerzas y unas ganas de vivir impresionantes", contó Lorena Holstein, su mamá.
Emma Victoria y su familia viajaron desde Gualeguaychú a Buenos Aires y se alojaron en la Casa de Entre Ríos, que está relativamente cerca del Hospital Garrahan, pero no hay suficiente espacio para todos en esas instalaciones.
Quienes deseen colaborar o ponerse en contacto con la familia pueden hacerlo a través de los teléfonos de Lorena Holstein (3446-605174) y Martín Bassini (3446-605718).
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