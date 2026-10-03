Por qué el ACA reemplazó provisoriamente su icónico tótem en la sede central sobre la avenida Del Libertador
Según explicaron desde ACA, los peritajes técnicos detectaron fallas críticas que comprometían seriamente la estabilidad de la estructura.
A finales de agosto, la instalación de una nueva versión del tradicional tótem identificatorio en la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA), sobre la avenida Del Libertador, despertó sorpresa y algunas polémicas públicas. Sin embargo, detrás del cambio se escondía una razón de fuerza mayor: el monumento original presentaba graves fisuras estructurales que ponían en riesgo la seguridad pública.
Según explicó el Dr. Óscar Peña, director de Asuntos Legales del ACA, los peritajes técnicos detectaron fallas críticas que comprometían seriamente la estabilidad de la estructura. “Esto podía devenir en situaciones de peligro, más aún teniendo en cuenta el flujo de personas y automóviles que transitan la zona, y las dimensiones del tótem original, con una altura estimada de seis metros y un peso de seis toneladas”, subrayó.
Ante un escenario de inminente peligro y la necesidad de actuar con velocidad para priorizar la vida humana, el club decidió avanzar con la remoción urgente. “Si hubiéramos lamentado víctimas hoy estaríamos ante una situación mucho más dolorosa y con una responsabilidad absoluta. Privilegiamos evitar daños y males mayores”, sentenció Peña.
Protección patrimonial y un reemplazo moderno
La decisión no respondió a una falta de interés por el patrimonio histórico. De hecho, fue la propia institución la que, en 2013, solicitó que sus tótems fueran declarados Patrimonio Histórico para resguardar su identidad. Sin embargo, el daño detectado en la base exigió un retiro inmediato.
Para mantener la presencia urbana y la función de la emblemática insignia, el ACA colocó temporalmente un nuevo tótem más moderno, liviano y equipado con pantallas digitales que facilitan su visualización nocturna y brindan información de utilidad, sirviendo a la vez como un adelanto de la nueva generación de tótems que la entidad proyecta. Cabe destacar que el segundo tótem de la Sede Central, ubicado sobre la calle Pereyra Lucena, continúa en su emplazamiento original.
El futuro del tótem histórico y el plan federal
Desde la institución aclararon que esta solución de urgencia no representa un reemplazo definitivo. El tótem original será restaurado de forma profunda bajo la supervisión directa de una comisión de profesionales expertos seleccionados por la Comisión Nacional de Monumentos, de los Lugares y de los Bienes Históricos, garantizando el cuidado de sus piezas fundamentales. Una vez finalizados los trabajos, la estructura histórica regresará frente a la Sede Central.
Este mismo criterio de prevención ante riesgos estructurales se aplica de manera progresiva a los casi 250 tótems que el ACA posee distribuidos a lo largo y a lo ancho del país. Con esta intervención a tiempo, la institución logró evitar cualquier tipo de accidente en la vía pública, rescatar una pieza de gran valor patrimonial y, al mismo tiempo, dar un paso hacia la modernización de sus servicios para todos los automovilistas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario