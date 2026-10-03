Por qué el ACA reemplazó provisoriamente su icónico tótem en la sede central sobre la avenida Del Libertador

El futuro del tótem histórico y el plan federal

Desde la institución aclararon que esta solución de urgencia no representa un reemplazo definitivo. El tótem original será restaurado de forma profunda bajo la supervisión directa de una comisión de profesionales expertos seleccionados por la Comisión Nacional de Monumentos, de los Lugares y de los Bienes Históricos, garantizando el cuidado de sus piezas fundamentales. Una vez finalizados los trabajos, la estructura histórica regresará frente a la Sede Central.

Este mismo criterio de prevención ante riesgos estructurales se aplica de manera progresiva a los casi 250 tótems que el ACA posee distribuidos a lo largo y a lo ancho del país. Con esta intervención a tiempo, la institución logró evitar cualquier tipo de accidente en la vía pública, rescatar una pieza de gran valor patrimonial y, al mismo tiempo, dar un paso hacia la modernización de sus servicios para todos los automovilistas.