Ya empezó a llegar la gente a darle el adiós a Indio Solari: cómo ir al velorio en el Polideportivo Gatica

Embed - Adiós al INDIO SOLARI: la GENTE va llegando a la DESPEDIDA

Dado el carácter masivo de la convocatoria, está previsto un operativo de seguridad y tránsito en toda la zona, con posibles cortes y desvíos para ordenar el flujo de personas que lleguen a despedir al artista.

Las recomendaciones del intendente de Avellaneda sobre los accesos al Polideportivo

Jorge Ferraresi publicó en sus redes algunos consejos para acceder al lugar del encuentro. "Mañana será una despedida histórica y trabajamos en su organización junto a @BAProvincia con un equipo de más de 8000 personas para brindar seguridad y facilidad en los accesos. Habrá postas sanitarias, puestos de hidratación, baños químicos y pantallas en las afueras del Polideportivo."