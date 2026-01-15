Por qué se cortó la luz en el AMBA: 800.000 usuarios sufrieron un apagón masivo en plena ola de calor

image

Qué dijo Edenor sobre el apagón

Luego de varias horas sin novedades en la página del ENRE, la empresa que otorga energía eléctrica al norte del AMBA usó sus redes sociales para explicar los supuestos motivos del apagón. "Aproximadamente a las 14:45 se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV, que tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes", señalaron.

"A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50 % de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado. La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión. Inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro. Dentro de la primera hora, más del 90% de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido", completaron en el comunicado.