Por qué se cortó la luz en el AMBA: 800.000 usuarios sufrieron un apagón masivo en plena ola de calor
Con las tarifas cada vez más altas, bastaron unos 35 grados en la Ciudad y el conurbano para que se cortara el servicio por más de una hora. Las respuestas oficiales.
En plena ola de calor, y con las tarifas cada vez más caras, un nuevo apagón afectó a varias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con masivos cortes de luz en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades de zona oeste y norte del conurbano, dejando en total casi 800.000 usuarios sin servicio.
Los cortes comenzaron cerca de las 15 horas. Mientras la página del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) permanecía caída, usuarios tanto de Edenor como de Edesur, de diferentes sectores, denunciaban los cortes.
Colegiales, Palermo, Recoleta, Liniers, Villa Luro, Núñez, Flores, Caballito; fueron algunos de los barrios porteños afectados. Pasada una hora, en muchos sectores de Capital Federal y el conurbano bonaerense se restableció la energía.
“Salieron de servicio las cuatros líneas de 220 kV de la subestación de Edenor en Morón - Rodríguez. Fue un problema de la distribuidora“, argumentaron fuentes de la Secretaría de Energía a TN. Detallaron que se perdieron aproximadamente 3000 MW.
En tanto, la página de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) mostró que el corte se dio luego del pico de la demanda de energía, en una tarde signada por una alerta por calor extremo, con temperaturas que treparon hasta los 35 grados en el AMBA.
Qué dijo Edenor sobre el apagón
Luego de varias horas sin novedades en la página del ENRE, la empresa que otorga energía eléctrica al norte del AMBA usó sus redes sociales para explicar los supuestos motivos del apagón. "Aproximadamente a las 14:45 se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV, que tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes", señalaron.
"A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50 % de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado. La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión. Inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro. Dentro de la primera hora, más del 90% de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido", completaron en el comunicado.
