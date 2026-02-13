Por qué se cree que el viernes 13 es un día de mala suerte

En tanto, las prácticas esotéricas son otro de los ámbitos que explican la supervivencia de esta creencia sobre este número a lo largo de los siglos. Por ejemplo, la carta número 13 del mazo del tarot es La Muerte, y el 13 es “la yeta” en la tabla de los sueños tradicional que se usa para apostar en la lotería.

Otro motivo por el que se asocia el viernes 13 a las desgracias es por algunos hechos históricos que se cree que ocurrieron este día de la semana. La historia occidental apunta como contribuyente a la mala fama de este día al viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia —con el apoyo del Papa Clemente V— ordenó las redadas para detener a todos los Caballeros Templarios del país. Los miembros de esta orden religiosa militar, que habían adquirido mucho poder sobre la Corona debido a los préstamos que le otorgaban, serían torturados y acusados de faltar a la cristiandad, mientras sus bienes eran confiscados en la infame jornada