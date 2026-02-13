Por qué se cree que el viernes 13 es un día de mala suerte
La fecha es considerada maldita paga muchos. Cuál es el origen de este mito.
Hoy es viernes 13 de febrero y muchos arranca el día con un “por si acaso” en la cabeza. Que no te cases, que no te embarques, que mejor no pasar debajo de una escalera ni cruzarte con un gato negro. ¿Mito urbano o miedo ancestral?
Para los supersticiosos, es uno de los tres viernes 13 que habrá en 2026; los otros dos son en marzo y en noviembre. En tanto, habrá un martes 13 otra fecha relacionada con la mala fortuna que tiene el refrán “no te cases ni te embarques” en octubre, que será el segundo del año.
Por qué el 13 se asocia con la mala suerte
En Occidente, la asociación del número 13 con la desgracia tiene raíces religiosas, mitológicas e históricas. Uno de los relatos más difundidos proviene de la tradición cristiana. En la Última Cena, Jesús estuvo acompañado por 12 apóstoles y Judas Iscariote, quien lo traicionó, es identificado como el comensal número 13. A esto se suma la creencia de que la crucifixión ocurrió un viernes.
La Biblia refuerza este simbolismo negativo en el Apocalipsis, donde el capítulo 13 describe la aparición de “la Bestia” y se lo vincula con el número 666. Pero las referencias no se limitan al mundo judeocristiano. En la mitología nórdica, el dios Loki solía ser el decimotercer invitado en los banquetes: una figura asociada al caos y al engaño.
Por otro lado, en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis aparece la primera referencia al Anticristo: “Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas y 10 cuernos; y sobre sus cuernos 10 diademas; y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia”.
En tanto, las prácticas esotéricas son otro de los ámbitos que explican la supervivencia de esta creencia sobre este número a lo largo de los siglos. Por ejemplo, la carta número 13 del mazo del tarot es La Muerte, y el 13 es “la yeta” en la tabla de los sueños tradicional que se usa para apostar en la lotería.
Otro motivo por el que se asocia el viernes 13 a las desgracias es por algunos hechos históricos que se cree que ocurrieron este día de la semana. La historia occidental apunta como contribuyente a la mala fama de este día al viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia —con el apoyo del Papa Clemente V— ordenó las redadas para detener a todos los Caballeros Templarios del país. Los miembros de esta orden religiosa militar, que habían adquirido mucho poder sobre la Corona debido a los préstamos que le otorgaban, serían torturados y acusados de faltar a la cristiandad, mientras sus bienes eran confiscados en la infame jornada
