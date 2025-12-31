Por qué se prende una vela blanca en Año Nuevo
Las velas son uno de los elementos espirituales que no pueden faltar para recibir el nuevo año. Qué vela prender para los distintos deseos.
Dentro de los rituales y cábalas energéticas para llevar a cabo el 31 de diciembre a la noche, encender una vela es uno de los más importantes. Su significado espiritual cambia según su color y, de por sí, la vela simboliza la luz y la esperanza de cara al Año Nuevo.
Como toda tradición y creencia, el principal propósito es alejar las malas energías y atraer las buenas para comenzar el año renovados y con todo a favor.
Por qué hay que encender una vela blanca en Año Nuevo
Las velas blancas pueden encenderse tanto en Navidad como en Año Nuevo y simbolizan la bondad, pureza y paz.
Significado de las velas según el color
Encender velas es un buen modo para atraer lo que queremos a nuestras vidas, cada color tiene un significado particular:
- Velas amarillas o doradas: representa el dinero y la abundancia y se enciende para la prosperidad.
- Velas rojas: simbolizan la pasión, la fuerza y el amor.
- Velas verdes: el verde tiende a representar a la esperanza y se enciende para atraer buena salud.
- Velas azules: en todos sus tonos – azul marino, celeste o color cielo – es un sinónimo de la paz, la conciliación y la armonía. Suele encenderse también para atraer trabajo.
