Preocupación: confirman nuevos casos de Gripe H3N2 en Argentina
Se detectaron nuevos contagios en Ciudad y provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza.
El último Boletín Epidemiológico Nacional informó que hay nueve casos confirmados de Gripe A, subtipo H3N2 y variante K en Argentina. Los diagnósticos fueron detectados en Ciudad y provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza.
Los resultados corresponden 18 muestras de gripe H3N2 analizadas en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS) realizados entre el 18 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026.
Del total de 18 muestras, nueve correspondieron al subclado J.2.4.1 (K). Según las autoridades, de los demás casos, ocho se vincularon al subclado J.2.3, y uno se asoció al subclado J.2.2.
En cuanto a los casos correspondientes al subclado K, los mismos fueron registrados en las jurisdicciones de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza.
Según se detalló, hubo detecciones de subclado K en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Cinco casos se diagnosticaron en personas internadas y cuatro en pacientes ambulatorios. En tanto, hasta el momento no se registraron fallecidos a causa de la enfermedad.
En Boletín Epidemiológico Nacional explicaron que, de los nueve casos confirmados de gripe H3N2 pertenecientes al sublcado K, dos cuentan con antecedente de viaje a Europa, dos a la provincia de Tierra del Fuego y uno a Córdoba. Respecto a los cuatro restantes, no refieren antecedentes de viajes.
Las autoridades sanitarias indicaron que, si bien 14 de 18 casos refirieron no estar vacunados, los cuatro casos que sí habían recibido la vacuna correspondieron a los 3 subclados identificados hasta el momento.
En cuanto a la división por sexo, el 61% de los casos con secuenciación de Influenza son de sexo masculino y, en particular los del subclado K se distribuyeron entre 6 casos de sexo masculino y 3 de sexo femenino.
Gripe H3N2: síntomas de la variante K
- Fiebre.
- Mialgias (dolores musculares).
- Astenia (cansancio o debilidad generalizada).
- Rinorrea (congestión y goteo nasal).
- Tos.
Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, se debe acudir de forma inmediata a un centro de salud. Las autoridades aclararon que no es necesario realizar aislamiento ni testeos preventivos al momento de ingresar al país.
Grupos priorizados para la vacunación contra la gripe
La vacuna antigripal 2025 se encuentra disponible de forma gratuita en vacunatorios habilitados para los siguientes grupos:
- Niños de 6 a 24 meses.
- Embarazadas (en cualquier trimestre) y puérperas.
- Mayores de 65 años y personal de salud.
- Personas con comorbilidades (diabetes, asma, obesidad, enfermedades cardíacas o renales, entre otras) de entre 2 y 64 años.
- Viajeros con destino al hemisferio norte, incluso si no pertenecen a los grupos de riesgo.
