Calendario oficial: estos son los feriados que restan transitar en el 2025

Los fines de semana largo y feriados que restan del 2025

En el calendario oficial 2025 todavía quedan tres fines de semana largos antes de que termine el año. Las fechas confirmadas son las siguientes: Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre se vivirá un fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional, que originalmente se conmemora el 20 pero se trasladará al lunes 24 para extender el descanso.

Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre habrá un feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María, ofreciendo otro período de tres días para disfrutar de actividades y turismo interno.

A estas fechas se suma el Día de Navidad, el jueves 25 de diciembre, que no será trasladado y, por lo tanto, no generará un fin de semana largo adicional.