Calendario oficial: estos son los feriados que restan transitar en el 2025
Después del fin de semana largo por el Día del Respeto de la Diversidad Cultural, muchos argentinos ya quieren saber cuándo será el próximo feriado largo.
Según el calendario oficial 2025, el último fin de semana largo del año será del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, feriado que se traslada del 20 al lunes 24 para generar un período extendido de descanso.
El viernes 21 se suma como día no laborable con fines turísticos, logrando así cuatro días consecutivos sin actividad laboral para quienes puedan aprovecharlo. El Día de la Soberanía Nacional se celebra habitualmente el 20 de noviembre, pero al ser un feriado trasladable, se moverá al lunes 24 para crear este súper fin de semana largo.
Al ser declarado día no laborable con fines turísticos, los empleadores pueden decidir si se trabaja o no, permitiendo que muchos argentinos disfruten de tres días de descanso seguidos, desde el viernes hasta el lunes. Los próximos feriados nacionales hasta fin de año son:
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20)
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)
Los fines de semana largo y feriados que restan del 2025
En el calendario oficial 2025 todavía quedan tres fines de semana largos antes de que termine el año. Las fechas confirmadas son las siguientes: Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre se vivirá un fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional, que originalmente se conmemora el 20 pero se trasladará al lunes 24 para extender el descanso.
Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre habrá un feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María, ofreciendo otro período de tres días para disfrutar de actividades y turismo interno.
A estas fechas se suma el Día de Navidad, el jueves 25 de diciembre, que no será trasladado y, por lo tanto, no generará un fin de semana largo adicional.
