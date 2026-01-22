Más cambios en el Gobierno: reemplazan a dos directivos de Trenes Argentinos

Cambios en la UIF y el frente internacional

En paralelo, el Ministerio de Justicia aceptó la renuncia de Paul Starc al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF). Si bien se alegaron "razones personales", la salida se produce tras un viaje clave de Starc a Washington para colaborar con la FinCEN en la causa por presunto lavado de dinero en la AFA.

Su reemplazante será el licenciado Ernesto Gaspari. La gestión saliente de Starc estuvo marcada por una decisión estratégica: el organismo dejó de actuar como querellante en causas de corrupción, enfocándose en el análisis de activos.

No obstante, el oficialismo destacó hitos recientes como el primer congelamiento de activos por proliferación de armas en la región, asegurando que la cooperación internacional con Estados Unidos se mantendrá como prioridad bajo la nueva conducción de Gaspari.