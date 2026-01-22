Más cambios en el Gobierno: reemplazan a dos directivos de Trenes Argentinos
Tras las salidas en Transporte y la UIF, el Gobierno oficializó a modificaciones en las operadoras ferroviarias.
Al parecer, el inicio de 2026 está marcado por una profunda renovación en las segundas líneas del Gobierno Nacional, ya que tras las recientes renuncias de Luis Pierrini (Transporte) y Paul Starc (UIF), la Casa Rosada movió piezas clave para garantizar la continuidad operativa en áreas sensibles como el sistema ferroviario y la inteligencia financiera.
En este marco, la Secretaría de Transporte confirmó las nuevas autoridades que estarán al frente del sistema de trenes.
En Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), el cargo será ocupado por Sebastián Giorgetti, un hombre de la casa con más de 30 años de trayectoria. Su carrera es un ejemplo de ascenso institucional: comenzó como boletero en la Línea Sarmiento y escaló posiciones hasta desempeñarse, en los últimos años, como Gerente General Operativo.
Por otro lado, la presidencia de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) quedará en manos de Fabián González. El abogado, que ya integraba el directorio desde abril de 2025, cuenta con un perfil jurídico sólido, habiendo sido conjuez de la Corte Suprema de Justicia bonaerense.
Fabián González sucede a Leonardo Comperatore, mientras que Sebastián Giorgetti reemplaza a Gerardo Boschín.
Cambios en la UIF y el frente internacional
En paralelo, el Ministerio de Justicia aceptó la renuncia de Paul Starc al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF). Si bien se alegaron "razones personales", la salida se produce tras un viaje clave de Starc a Washington para colaborar con la FinCEN en la causa por presunto lavado de dinero en la AFA.
Su reemplazante será el licenciado Ernesto Gaspari. La gestión saliente de Starc estuvo marcada por una decisión estratégica: el organismo dejó de actuar como querellante en causas de corrupción, enfocándose en el análisis de activos.
No obstante, el oficialismo destacó hitos recientes como el primer congelamiento de activos por proliferación de armas en la región, asegurando que la cooperación internacional con Estados Unidos se mantendrá como prioridad bajo la nueva conducción de Gaspari.
