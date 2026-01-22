Comenzaron en Pinamar las pericias a los vehículos del accidente que dejó grave a Bastian
La medida ordenada por la Justicia busca determinar en qué estaban la camioneta VW y el UTV al momento del accidente ocurrido en la zona conocida como “La Frontera” y dejó en grave estado al chico de 8 años.
Se inició este jueves el peritaje mecánico a la camioneta Volkswagen Amarok y al vehículo UTV involucrados en el accidente que dejó a Bastian Jerez en grave estado e internado con “pronóstico reservado” en el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata con el peor de los diagnósticos.
En efecto, también esta jornada se emitió un nuevo parte médico del nosocomio donde se informa que el equipo de salud sometió al chico de 8 años a una resonancia magnética de cerebro y columna cervical.
Los resultados de esos estudios complementarios evidenciaron "lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo", según detalla el informe oficial difundido por el Ministerio de Salud bonaerense, mientras que en las últimas horas se le realizó una traqueotomía programada para asegurar una vía aérea estable, luego de que el miércoles fallara el intento de extubación.
Pericias mecánicas a los vehículos
En cuanto a las pericias mecánicas realizadas en Pinamar a los vehículos involucrados en el accidente ocurrido el 2 de enero último en la zona de médanos conocida como "La Frontera", la medida fue ordenada por la Justicia con el objetivo de reconstruir la mecánica del choque y establecer eventuales responsabilidades penales.
Según se informó, los peritos oficiales y de parte buscan determinar el tipo de vehículo y la potencia que utilizaba el UTV en el que se desplazaba el menor junto a su familia, así como las condiciones de visibilidad al momento del impacto que tuvo como principal víctima a Bastian.
El fiscal a cargo de la causa, Sergio García, titular de la UFI N°5 de Pinamar, solicitó a los especialistas en accidentología una evaluación exhaustiva de ambos rodados, incluyendo la descripción detallada de los daños, con el fin de verificar si corresponden al accidente o si existían con anterioridad.
También pidió el análisis del funcionamiento de los sistemas de seguridad: luces, frenos, dirección y cinturones de seguridad, así como que se evalúe la presencia de banderines de seguridad en el UTV, obligatorios para este tipo de vehículos.
Asimismo se intentará precisar el punto exacto del choque, el lugar y la forma en la que colisionaron ambos vehículos y el tipo de impacto, datos clave para establecer quién embistió a quién en la secuencia que derivó en el grave siniestro.
