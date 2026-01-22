Comenzaron en Pinamar las pericias a los vehículos del accidente que dejó grave a Bastian

El fiscal a cargo de la causa, Sergio García, titular de la UFI N°5 de Pinamar, solicitó a los especialistas en accidentología una evaluación exhaustiva de ambos rodados, incluyendo la descripción detallada de los daños, con el fin de verificar si corresponden al accidente o si existían con anterioridad.

También pidió el análisis del funcionamiento de los sistemas de seguridad: luces, frenos, dirección y cinturones de seguridad, así como que se evalúe la presencia de banderines de seguridad en el UTV, obligatorios para este tipo de vehículos.

Asimismo se intentará precisar el punto exacto del choque, el lugar y la forma en la que colisionaron ambos vehículos y el tipo de impacto, datos clave para establecer quién embistió a quién en la secuencia que derivó en el grave siniestro.