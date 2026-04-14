Alerta naranja por tormentas severas: vientos de 90 km/h y granizo para este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por el regreso de fuertes lluvias para diversos sectores del país. Enterate acá los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puso bajo alerta naranja y amarilla a diversas provincias ante la llegada de tormentas severas.
En este sentido, el informe advierte sobre ráfagas intensas y mucha caída de agua en poco tiempo. Ante este escenario, las autoridades sugieren permanecer en lugares seguros y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Alerta naranja para 5 provincias por tormentas
Las regiones afectadas por esta advertencia del SMN son Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.
En relación a estas provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y 9 provincias más
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este miércoles son Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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