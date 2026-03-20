Preocupante alerta por tormentas sacude a todo Buenos Aires y 11 provincias más: el informe para este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un temible pronóstico para este sábado: casi la mitad del país estará bajo intensas precipitaciones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes una alerta naranja y amarilla ante el avance de un frente de tormentas de variada intensidad. Se esperan ráfagas violentas y abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo.
La inestabilidad climática se extenderá durante toda la jornada de este sábado, afectando a gran parte del territorio nacional, especialmente, a Buenos Aires.
Debido a la peligrosidad del evento, las autoridades del SMN difundieron una serie de medidas de prevención para la población, entre las cuales se destaca la recomendación de que la población evite circular por la vía pública.
Alerta naranja para Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos
El informe técnico detalla que se esperan ráfagas de viento excepcionales que podrían superar los 90 km/h, capaces de provocar caídas de árboles y daños en techos. Además, el organismo advirtió sobre la alta probabilidad de caída de granizo y una persistente actividad eléctrica que afectará a las zonas delimitadas en el mapa de alerta.
En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional estima un volumen de agua caída de entre 40 y 85 mm. No obstante, los especialistas aclararon que estas cifras son promedios generales y que, en sectores específicos, los acumulados podrían ser significativamente superiores, aumentando el riesgo de anegamientos localizados.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras 11 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este viernes son Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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