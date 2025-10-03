Cumplió su promesa: se fue a trabajar a España y volvió para visitar a su abuela, que tiene 88 años

"Y vas a vivir un montón más. ¡No te vas a morir!", retrucó el joven.

Así fue la despedida de Gianluca y su abuela María

De todas las cosas que le pasaron en su vida, a María Todero le pasó una bastante triste en abril de este año, cuando su nieto Gianluca fue a despedirse de ella porque se iba de viaje a España, pero no de vacaciones sino a vivir.

El plan de Gianluca es común al de miles de jóvenes en Argentina y la región que eligen Europa para probar suerte o construir su futuro, aún teniendo en cuenta lo lejos que queda y lo complicado de la logística para visitar a la familia.

gianluca le dice a su abuela que se va a españa

Aunque un avión sea mucho más rápido que el barco que usaron los abuelos para emigrar en el siglo XX, el costo del pasaje y el tiempo de espera siguen siendo grandes barreras a la hora de verse de nuevo. Pero la distancia hace crecer el recuerdo.