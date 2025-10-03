Cumplió su promesa: se fue a trabajar a España y volvió para visitar a su abuela, que tiene 88 años
Gianluca Pugliese se fue a vivir a España en abril de este año, pero antes de subirse al avión le prometió a su abuela María que se iban a ver de nuevo.
"¿Me vas a esperar?", le preguntó Gianluca Pugliese a su abuela, María Todero, justo antes de subirse al avión para irse a vivir a España. El muchacho sabía que se jugaba no sólo su futuro sino también la posibilidad de verla de nuevo a ella, y el emocionante intercambio se volvió viral en abril de este año.
En el video de hace cinco meses, María, que tiene 88 años, le contestó a su nieto: "Espero volver a verte si Dios me da vida". Él prometió que volvería, y cumplió.
El reencuentro se produjo días atrás y se volvió viral, de nuevo, porque Gianluca vino de visita a la Argentina y aprovechó para hacer una serie de videos que publicó en TikTok.
"Qué suerte que Dios me permitió verte...", se escucha decir a la anciana con su nieto en frente. "Tranquila, tranquila que te va a hacer mal. Ya está, ya estoy acá", la calmó el muchacho. "Te extrañé tanto", le contestó ella, que está a poco de cumplir 89 años y le confesó a su nieto: "El mejor regalo fuiste vos".
"Y vas a vivir un montón más. ¡No te vas a morir!", retrucó el joven.
Así fue la despedida de Gianluca y su abuela María
De todas las cosas que le pasaron en su vida, a María Todero le pasó una bastante triste en abril de este año, cuando su nieto Gianluca fue a despedirse de ella porque se iba de viaje a España, pero no de vacaciones sino a vivir.
El plan de Gianluca es común al de miles de jóvenes en Argentina y la región que eligen Europa para probar suerte o construir su futuro, aún teniendo en cuenta lo lejos que queda y lo complicado de la logística para visitar a la familia.
Aunque un avión sea mucho más rápido que el barco que usaron los abuelos para emigrar en el siglo XX, el costo del pasaje y el tiempo de espera siguen siendo grandes barreras a la hora de verse de nuevo. Pero la distancia hace crecer el recuerdo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario