Principio de incendio en una casa tomada de Almagro por una pelea de vecinos

Las primeras investigaciones de la Policía de la Ciudad apuntan a una discusión entre dos ocupantes y que, como represalia, uno de ellos prendió fuego la puerta de acceso.

"Estaba arriba y mi hermano empezó a gritar. El agresor vende drogas y quiere quedarse con el edificio", contó uno de los protagonistas a la prensa.

Además destacó que fue su hermano quien incendió la entrada para "intimidar" al atacante que quería ingresar por la fuerza al lugar.

" El hombre vive en el edificio y quiere vender droga, pero nosotros no queremos porque podemos tener problemas", explicó el sujeto.

Y agregó que "Cómo no tenía droga encima no lo detuvieron, mientras que mi hermano está ahí tirado en el piso. Solo prendió fuego para que el sujeto no entre al edificio".

Ante la acusación, personal de la Comisaría Vecinal 5 A demoró a quien sería el sindicado de gestar el fuego, en tanto se aguada una definición por parte de la magistratura.

Caballito: se incendió una vivienda y dos personas fueron asistidas por inhalación de humo

Un incendio se produjo en el barrio porteño de Caballito, donde las llamas afectaron un dormitorio de una vivienda y obligaron a asistir a tres personas por inhalación de humo y exposición al fuego. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni de gravedad.

El hecho se registró el miércoles 23 de julio cerca de las 7.40 horas, cuando los Bomberos de la Ciudad acudieron a una casa ubicada en Pujol 841, entre las calles Francisco Planes y Juan Arengreen.

Al llegar, encontraron fuego generalizado en un dormitorio de la planta baja, ubicado a unos dos metros del acceso principal. Las llamas consumían los muebles del ambiente y se propagaban en un área de aproximadamente 3 metros de ancho por 4 de largo y 2,80 de alto.

Tres personas adultas fueron asistidas en el lugar: un hombre refirió haber sentido calor en una de sus piernas, sin presentar quemaduras, y las otras dos —un hombre y una mujer— resultaron afectadas por la inhalación de humo. Ninguno de ellos necesitó ser trasladado a un hospital.