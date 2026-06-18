Procesaron al argentino detenido en Brasil por racismo

La mujer declaró que Murias enviaba las fotografías acompañadas de comentarios ofensivos y material considerado racista. Tras ser advertida por otros pasajeros, la madre del menor revisó las imágenes y mensajes que, presuntamente, habían sido enviados por el argentino, lo que derivó en la denuncia ante las autoridades.

El fiscal Felipe Guimarães Amantéa rechazó la posibilidad de un acuerdo que evitara el juicio, argumentando que la legislación y la jurisprudencia brasileña consideran especialmente graves los delitos relacionados con el racismo.

Con el procesamiento ya confirmado, la situación judicial del acusado se complicó y podría enfrentar una condena superior a los cuatro años de prisión, una pena que en Brasil puede cumplirse bajo régimen cerrado.

Mientras tanto, la defensa del argentino adelantó que intentará revertir la acusación. Entre sus argumentos, sostiene que los mensajes fueron enviados en ámbitos privados y que no existió una manifestación pública dirigida directamente a la víctima. También cuestionará la imputación simultánea de dos delitos por considerar que podría tratarse de una doble persecución penal por los mismos hechos.

La causa ingresará ahora en la etapa de instrucción. En las próximas semanas deberán declarar la familia del niño, la pasajera que detectó los mensajes, especialistas encargados de analizar el teléfono secuestrado y el propio imputado. Una vez concluidas esas instancias, el tribunal quedará en condiciones de avanzar hacia el juicio y emitir una sentencia.