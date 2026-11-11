Video: le tiraron una camiseta de Boca a la comitiva del papa León XIV y así reaccionaron
Durante una de sus recorridas por Argentina, una camiseta del Xeneize fue arrojada hacia uno de los colaboradores que acompañaban al Pontífice en el papamóvil.
La visita del papa León XIV a la Argentina también tuvo un momento con sello futbolero y, en particular, con los colores de Boca. Durante uno de sus recorridos por el país a bordo del papamóvil, una persona le arrojó una camiseta del Xeneize a uno de los colaboradores que viajaban junto al Sumo Pontífice.
El integrante de la comitiva recibió la casaca, la observó y agradeció el gesto, en una escena que reflejó la presencia del fútbol en medio de la histórica visita del religioso.
El fútbol, presente en las palabras del papa León XIV
No fue la primera vez que el fútbol apareció durante las actividades de León XIV en Argentina. En su encuentro con jóvenes en Palermo, el Pontífice había dejado una frase que rápidamente llamó la atención de los presentes. "Música y fútbol, bendecid al Señor", expresó Robert Prevost durante su discurso, en el marco de una de las últimas actividades de su histórica visita al país.
"Qué hermoso sería que todo lo que hacemos pudiera convertirse en una alabanza. Música y fútbol, bendecid al Señor", agregó. De esta manera, el líder de la Iglesia Católiga combinó dos expresiones populares y culturales para transmitir su mensaje, en una referencia que no pasó inadvertida entre los argentinos.
La camiseta suplente de la temporada 2025/26 del club de la Ribera recibida por uno de sus colaboradores y las declaraciones del Sumo Pontífice en Palermo dejaron dos postales de una visita en la que el fútbol también tuvo su lugar.
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