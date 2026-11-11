Video: le tiraron una camiseta de Boca a la comitiva del papa León XIV y así reaccionaron

El fútbol, presente en las palabras del papa León XIV

No fue la primera vez que el fútbol apareció durante las actividades de León XIV en Argentina. En su encuentro con jóvenes en Palermo, el Pontífice había dejado una frase que rápidamente llamó la atención de los presentes. "Música y fútbol, bendecid al Señor", expresó Robert Prevost durante su discurso, en el marco de una de las últimas actividades de su histórica visita al país.