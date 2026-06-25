Frío intenso en AMBA con mínimas cercanas a 0 grados: qué día se cae la temperatura y cuándo puede nevar

Cómo sigue el frío en el AMBA

El termómetro se vuelve a caer desde el lunes, para iniciar una nueva semana gélida, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a despejado en la tarde y noche; con una mínima de 5 grados y una máxima de 12.

El martes sería una de las más frías jornadas en el AMBA, con cielo algo nublado en las primeras horas, pasando a parcialmente nublado; y con marcas de entre 4 y 13 grados.

En tanto, el miércoles se anticipa con cielo entre parcial y algo nublado durante toda la jornada, con una mínima de 6 grados y una máxima de 13.

Qué condiciones deben darse para la nieve en AMBA

Para que los copos blancos lleguen a la superficie, no alcanza solamente con que el pronóstico indique que hace mucho frío. Se deben alinear tres variables meteorológicas estrictas: