Frío intenso en AMBA con mínimas cercanas a 0 grados: qué día se cae la temperatura y cuándo puede nevar
El Servicio Meteorológico Nacional espera una nueva seguidilla de jornadas con mucho frío en Buenos Aires. Cómo sigue el clima.
La tendencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa siendo el frío extremo, con temperaturas mínimas cercanas a los 0 grados, y si bien se mantinen las buenas condiciones del clima, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), siempre está presente la expectativa por una inusual caída de nieve.
El clima gélido se mantiene este viernes en el cierre de la semana, en una jornada que se espera con neblinas en la madrugada y mañana y cielo parcialmente nublado, mientras que el termómetro rondará entre 2 grados de mínima y 14 de máxima.
En tanto, el fin de semana tendría también condiciones estables, según el organismo, con un leve repunte térmico. El sábado tendría cielo parcialmente nublado, con una mínima de 6 grados y una máxima de 17.
En tanto, cerrando el fin de semana, el domingo se presenta con cielo nublado en la madrugada y mañana; pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto con marcas térmicas de entre 8 y 14 grados.
Cómo sigue el frío en el AMBA
El termómetro se vuelve a caer desde el lunes, para iniciar una nueva semana gélida, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a despejado en la tarde y noche; con una mínima de 5 grados y una máxima de 12.
El martes sería una de las más frías jornadas en el AMBA, con cielo algo nublado en las primeras horas, pasando a parcialmente nublado; y con marcas de entre 4 y 13 grados.
En tanto, el miércoles se anticipa con cielo entre parcial y algo nublado durante toda la jornada, con una mínima de 6 grados y una máxima de 13.
Qué condiciones deben darse para la nieve en AMBA
Para que los copos blancos lleguen a la superficie, no alcanza solamente con que el pronóstico indique que hace mucho frío. Se deben alinear tres variables meteorológicas estrictas:
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Aire muy frío: Una masa de aire polar debe ingresar y mantenerse sumamente estable en todos los niveles de la atmósfera.
Precipitaciones: Tiene que haber suficiente humedad en el ambiente para poder generar nubes y precipitaciones constantes.
Temperatura en superficie: Al nivel del suelo, la temperatura debe marcar cerca de los 0°C o menos, permitiendo que el copo no se derrita antes de tocar la tierra.
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