Adrián Ravier, en conferencia de prensa: "Diego Santilli inaugura una nueva etapa del Gobierno"

Y destacó medidas y logros económicos al hablar de un “doble punto de inflexión” en el país: “Estamos volviendo al mundo, para eso hacemos los acuerdos internacionales y ordenamos la macroeconomía. Si uno mira el proceso de expansión económica que está experimentando la Argentina, en otros gobiernos también hubo algún tipo de expansión pero no es lo mismo, porque ahora está basada en equilibrio macroeconómico”.

Ravier además resaltó la figura del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli: “Tiene un amplio oficio político, inaugurará una nueva etapa política para el Gobierno que se caracterizará por profundizar los acuerdos políticos para hacer realidad la agenda de reformas estructurales, que es la agenda más ambiciosa desde el retorno de la democracia".