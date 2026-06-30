Adrián Ravier, en conferencia de prensa: "Diego Santilli inaugura una nueva etapa del Gobierno"
El nuevo vocero presidencial aseguró que la gestión del flamante Jefe de Gabinete "se caracterizará por profundizar los acuerdos para hacer realidad las reformas estructurales más ambiciosa desde el retorno de la Democracia".
Finalmente, y más de una semana después de su designación, el vocero Adrián Ravier encabezó este martes su primera conferencia de prensa y se negó a responder preguntas sobre la salida de Manuel Adorni el gobierno de Javier Milei. Consultado sobre la situación del muy complicado ahora exjefe de gabinete, Ravier se limitó a leer un breve párrafo que ya tenía preparado y en el que aseguró que Adorni, investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, "tomó la decisión de abandonar de forma indeclinable (sus cargos) por lo que ya no hace a la marcha del Gobierno. Adorni renunció por motivos personales y decidió enfrentar el proceso judicial como ciudadano privado. No es parte de mi rol como vocero hablar de detalles del caso ni darles mi opinión sobre el mismo, en tanto que ya no hace a la marcha del Gobierno".
Precisamente Ravier demoró su primera conferencia de prensa para no tener que responder sobre el escándalo de corrupción que sacude al gobierno libertario a pesar de los tan denodados como infructuosos esfuerzos de Milei, merced de la contundencia de las evidencias, de sostener a Adorni en el cargo.
E insistió para despegar la gestión libertaria del escándalo: “Mi tarea es informar sobre las cuestiones que competen al presidente Javier Milei y al futuro de la administración y de los argentinos, nada más y nada menos, y con eso tenemos bastante. En mi rol de vocero soy un representante del Ejecutivo y por tanto mi posición no es otra que la del Gobierno. Adorni renunció a su cargo por cuestiones personales que son conocidas, la vía judicial continuará y veremos por dónde va”.
Ravier intentó además acercar posiciones con el macrismo en medio de la tensión por las duras críticas de Milei al expresidente Mauricio Macri. "El PRO es un aliado clave para nosotros en las reformas estructurales. Es clave que trabajemos en conjunto, porque no tenemos la mayoría para aprobar reformas nosotros mismos. Mauricio Macri y Javier Milei están en sintonía con esos cambios. El diálogo es muy bueno pese a roces o declaraciones desafortunadas. Estamos trabajando muy bien juntos y se esperan mas reformas estructurales", aseguró.
Y destacó medidas y logros económicos al hablar de un “doble punto de inflexión” en el país: “Estamos volviendo al mundo, para eso hacemos los acuerdos internacionales y ordenamos la macroeconomía. Si uno mira el proceso de expansión económica que está experimentando la Argentina, en otros gobiernos también hubo algún tipo de expansión pero no es lo mismo, porque ahora está basada en equilibrio macroeconómico”.
Ravier además resaltó la figura del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli: “Tiene un amplio oficio político, inaugurará una nueva etapa política para el Gobierno que se caracterizará por profundizar los acuerdos políticos para hacer realidad la agenda de reformas estructurales, que es la agenda más ambiciosa desde el retorno de la democracia".
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