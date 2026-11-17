Durante el sábado 28, el sol brillará a pleno y el ingreso de aire cálido desde el noreste (con ráfagas de entre 16 y 44 km/h) impulsará la temperatura hasta los 29°C, manteniendo una mínima de 18°C. La tendencia continuará el domingo 29, jornada en la que se superará la barrera de los treinta grados: se espera un cielo parcialmente nublado, vientos del noreste de hasta 48 km/h, una mínima de 21°C y una máxima de 31°C.