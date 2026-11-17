Se viene un infierno al AMBA: el día en que el termómetro explotará y llegará a los 33 grados
De acuerdo al pronóstico del tiempo, en los próximos días el AMBA experimentará temperaturas por encima de los 30 grados, como antesala del verano.
Para los amantes del calor, el cierre de noviembre llegará con temperaturas propias de pleno verano en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el pronóstico extendido, hacia el último fin de semana del mes se registrará un marcado y sostenido ascenso térmico que culminará con una jornada agobiante el lunes 30.
Se viene un infierno al AMBA: el día en que el termómetro explotará y llegará a los 33 grados
Tras un jueves con una máxima de 23°C, el repunte comenzará a sentirse a partir del viernes 27 de noviembre, cuando el cielo se presente algo nublado y el termómetro marque una mínima de 18°C y una máxima agradable de 25°C, acompañado por vientos del sector norte de entre 15 y 37 km/h.
Durante el sábado 28, el sol brillará a pleno y el ingreso de aire cálido desde el noreste (con ráfagas de entre 16 y 44 km/h) impulsará la temperatura hasta los 29°C, manteniendo una mínima de 18°C. La tendencia continuará el domingo 29, jornada en la que se superará la barrera de los treinta grados: se espera un cielo parcialmente nublado, vientos del noreste de hasta 48 km/h, una mínima de 21°C y una máxima de 31°C.
El pico de calor llegará finalmente el lunes 30 de noviembre. Para despedir el mes, el pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado, viento norte de entre 15 y 39 km/h, una mañana templada con 22°C de mínima y una tarde sofocante en la que la máxima alcanzará los 33°C.
Ante este escenario de altas temperaturas y elevada radiación solar, se recomienda mantenerse bien hidratado, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día (entre las 10 y las 16) y utilizar ropa liviana.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario