Pruebas clave y nuevos implicados en el femicidio de Mailén Antonich: qué se sabe de la ex suegra
El abogado de la familia confirmó evidencia crucial, como cámaras de seguridad y análisis periciales, y no descarta que surjan más responsables en el brutal crimen ocurrido en Mar del Plata.
La investigación por el femicidio de Mailén Antonich, ocurrido en Mar del Plata, atraviesa una etapa clave con el hallazgo de pruebas significativas que podrían ampliar el número de implicados. Así lo adelantó Wenceslao Méndez, el letrado que asumió recientemente la representación de la familia de la víctima, tras ser designado por la madre de la joven, María de los Ángeles Mariscal.
El abogado confirmó que la causa cuenta con un caudal de evidencia "colectada eficazmente", aunque gran parte de ella aún está en proceso de ser formalmente incorporada al expediente judicial. Este material, cuya incorporación demandará plazos técnicos, podría ser determinante para esclarecer la totalidad del hecho. Méndez anticipó que en los próximos 30 días se esperan avances significativos que permitirán "determinar quiénes fueron los intervinientes, cuántos fueron y qué tipo de responsabilidad tienen".
Entre las pruebas más relevantes, el letrado destacó el análisis de las grabaciones del sistema de seguridad del Hotel Sasso, que habrían captado imágenes de gran valor para la pesquisa. A estos elementos se suman los estudios complementarios derivados de la autopsia y el secuestro de siete teléfonos celulares, cuyo contenido podría aportar información esencial.
Si bien el abogado sostuvo que los dos detenidos actuales tienen una "responsabilidad importante" en el crimen, no cerró la puerta a la existencia de más partícipes. Una de las líneas investigativas que cobró fuerza sugiere que la persona que recibió a Mailén al llegar al lugar no coincidiría físicamente con ninguno de los aprehendidos. Además, se investiga el entorno familiar de la ex pareja de la joven a raíz de un testimonio que aludió a una posible oferta de pago para cometer el asesinato.
En este contexto, Méndez calificó el hecho como un "crimen brutal, pocas veces visto" en la ciudad, y remarcó la necesidad de que la justicia brinde respuestas tanto a los familiares como a la sociedad, al tiempo que valoró la recepción personal que los deudos recibieron por parte del juez de Garantías Daniel De Marco.
El rol de la ex suegra
Uno de los ejes que cobró particular relevancia en la pesquisa surge del testimonio de Paula Daniela Vidal, ex cuñada de Mailén Antonich, quien declaró haber escuchado a su propia madre, María Mercedes Vidal, mantener una conversación perturbadora. Según el relato de la joven, la mujer habría expresado a un hombre que le abonaría una suma de dinero una vez que "terminara el trabajo" de acabar con la vida de Mailén. Esta declaración, de gran contundencia, introdujo una sospecha directa sobre el entorno familiar de la expareja de la víctima, aunque hasta el momento el fiscal Carlos Russo no ha dispuesto ninguna medida cautelar o restrictiva contra la madre de la ex pareja.
La hipótesis que vincula a la familia Vidal con el femicidio se robusteció al constatarse que Mailén había denunciado previamente al padre de una de sus hijas por incumplimiento del pago de la cuota alimentaria, situación que derivó en amenazas hacia la joven. A esto se suma que los investigadores lograron establecer un nexo entre el clan Vidal y uno de los detenidos por el crimen, lo que llevó a realizar allanamientos en domicilios de allegados a esa familia. A partir de estas evidencias, se analiza como línea investigativa la posible existencia de planificación y participación premeditada en el asesinato, sin descartar que otros integrantes de ese círculo pudieran haber tenido algún grado de responsabilidad en los hechos.
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