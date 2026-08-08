Pruebas clave y nuevos implicados en el femicidio de Mailén Antonich: qué se sabe de la ex suegra

El rol de la ex suegra

Uno de los ejes que cobró particular relevancia en la pesquisa surge del testimonio de Paula Daniela Vidal, ex cuñada de Mailén Antonich, quien declaró haber escuchado a su propia madre, María Mercedes Vidal, mantener una conversación perturbadora. Según el relato de la joven, la mujer habría expresado a un hombre que le abonaría una suma de dinero una vez que "terminara el trabajo" de acabar con la vida de Mailén. Esta declaración, de gran contundencia, introdujo una sospecha directa sobre el entorno familiar de la expareja de la víctima, aunque hasta el momento el fiscal Carlos Russo no ha dispuesto ninguna medida cautelar o restrictiva contra la madre de la ex pareja.

La hipótesis que vincula a la familia Vidal con el femicidio se robusteció al constatarse que Mailén había denunciado previamente al padre de una de sus hijas por incumplimiento del pago de la cuota alimentaria, situación que derivó en amenazas hacia la joven. A esto se suma que los investigadores lograron establecer un nexo entre el clan Vidal y uno de los detenidos por el crimen, lo que llevó a realizar allanamientos en domicilios de allegados a esa familia. A partir de estas evidencias, se analiza como línea investigativa la posible existencia de planificación y participación premeditada en el asesinato, sin descartar que otros integrantes de ese círculo pudieran haber tenido algún grado de responsabilidad en los hechos.