Un patrullero atropelló a una nena de 13 años en Villa Crespo: sufrió graves heridas
El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Corrientes y Malabia. La menor fue trasladada al Hospital Durand.
Una adolescente de 13 años resultó herida durante la mañana de este miércoles tras ser atropellada por un patrullero en la avenida Corrientes y la calle Malabia, en el barrio porteño de Villa Crespo.
Tras el dramático accidente, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudió al lugar para brindar las primeras atenciones y trasladar a la víctima hacia un centro de salud de la zona.
Como consecuencia de la colisión con el vehículo perteneciente a la fuerza de la policía, la menor sufrió politraumatismos diversos, pero de acuerdo con las primeras informaciones médicas y policiales ella se encuentra fuera de peligro.
En el lugar de los hechos se desplegó un operativo preventivo con la presencia de varios móviles policiales para preservar la escena y facilitar las pericias correspondientes.
Mientras tanto, el tránsito circula con normalidad en el cruce donde ocurrió el accidente.
Hasta el momento, no se brindaron mayores datos sobre el estado de salud de la nena ni acerca del efectivo que manejaba el móvil policial.
Un nene está grave tras ser atropellado
Un chico de 14 años que circulaba en bicicleta fue atropellado por una camioneta Audi Q7 en la avenida Eva Perón y la calle 111, en Guernica, partido de Presidente Perón.
El dramático episodio ocurrió el sábado por la tarde. De acuerdo a los primeros datos, el conductor, un hombre de 68 años, venía corriendo una picada con otro auto.
Efectivos de la Comisaría Primera de Presidente Perón encontraron al chico tendido sobre el asfalto, inconsciente, con una herida cortante en la cabeza.
Ante la demora de la ambulancia, fue trasladado junto a Bomberos Voluntarios al hospital local y luego derivado al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas por la gravedad de su estado.
Por el brutal impacto, el adolescente quedó internado en grave estado y el automovilista fue aprehendido.
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