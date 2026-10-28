Un patrullero atropelló a una nena de 13 años en Villa Crespo: sufrió graves heridas

Hasta el momento, no se brindaron mayores datos sobre el estado de salud de la nena ni acerca del efectivo que manejaba el móvil policial.

Un nene está grave tras ser atropellado

Un chico de 14 años que circulaba en bicicleta fue atropellado por una camioneta Audi Q7 en la avenida Eva Perón y la calle 111, en Guernica, partido de Presidente Perón.

El dramático episodio ocurrió el sábado por la tarde. De acuerdo a los primeros datos, el conductor, un hombre de 68 años, venía corriendo una picada con otro auto.

Efectivos de la Comisaría Primera de Presidente Perón encontraron al chico tendido sobre el asfalto, inconsciente, con una herida cortante en la cabeza.

Ante la demora de la ambulancia, fue trasladado junto a Bomberos Voluntarios al hospital local y luego derivado al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas por la gravedad de su estado.

Por el brutal impacto, el adolescente quedó internado en grave estado y el automovilista fue aprehendido.