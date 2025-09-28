La curiosa propuesta de amor que se hizo viral y terminó bien: "Se me llenó la tanga..."
Un pasacalle ideado por Vanesa, en el marco de la "Operativo Leo Mattioli", significó un pedido de noviazgo que llamó la atención de toda la ciudad de La Plata.
Una excéntrica propuesta de noviazgo despertó la atención de toda la ciudad de La Plata y se hizo viral en las redes sociales. Enterate cuál fue la resolución de la llamada "Operación Leo Mattioli".
Todo comenzó cuando Vanesa, licenciada en Economía y tatuadora, decidió que su relación con Gabriel, un hombre de 49 años y compañero de boxeo, necesitaba un título más formal. Para lograrlo, ella diseñó un operativo, al que bautizó con el nombre del cantante santafecino "Leo Mattioli", y la primera etapa involucraba un pasacalle y a varios cómplices, que la ayudaron a colgarlo frente al Club Bransen, donde ambos entrenan.
"Se me llenó la tanga de baba cuando te vi sonreír. Gaby, ¿querés ser mi novio? Vale hasta el 1 de mayo", es el mensaje con el que Vanesa decidió romper el hielo. La puesta en escena causó curiosidad entre vecinos y no faltaron las críticas, pero en redes sociales se volvió viral.
"Elegí la entrada del club, que es el lugar donde nos conocimos. O sea, tenía desde el 15 de marzo hasta el 1 de mayo para preguntarme. Yo, una laburante del amor; más que ganado lo tenía”, bromea Vanesa, y agrega: “Lo volvimos loco desde el 15 de marzo hasta el 1 de mayo", relató Vanesa en diálogo con TN.
El desenlace se mantuvo hasta la fecha límite: el 1 de mayo. Ese día, Gabriel le llevó a Vanesa una caja con golosinas y una foto del pasacalle original, acompañada de su respuesta: "Sí, quiero. Hagamos que de esa tanga nazca un nuevo océano".
Actualmente, Vanesa y Gabriel son novios y celebran su relación con la misma chispa que los hizo virales. Su historia recuerda que a veces el amor no solo se expresa en palabras, sino en creatividad y diversión compartida.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario