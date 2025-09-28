La curiosa propuesta de amor que se hizo viral y terminó bien: "Se me llenó la tanga..."

Todo comenzó cuando Vanesa, licenciada en Economía y tatuadora, decidió que su relación con Gabriel, un hombre de 49 años y compañero de boxeo, necesitaba un título más formal. Para lograrlo, ella diseñó un operativo, al que bautizó con el nombre del cantante santafecino "Leo Mattioli", y la primera etapa involucraba un pasacalle y a varios cómplices, que la ayudaron a colgarlo frente al Club Bransen, donde ambos entrenan.