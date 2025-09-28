Conmoción La Plata: una jugadora de hockey murió tras descompensarse en medio de un partido
La jugadora de 43 años falleció de manera repentina durante un torneo recreativo en el Club Brandsen.
La comunidad del hockey de La Plata está sacudida por la repentina muerte de una jugadora durante un partido en el Club Brandsen, ubicado en la localidad de Los Hornos.
El trágico episodio ocurrió el sábado, alrededor de las 19.30, en el marco de un torneo recreativo. La víctima fue identificada como Agustina Russo, de 43 años, empleada administrativa en San Isidro e integrante del equipo Belgrano Day School Hockey.
Testigos relataron que la jugadora se desplomó de manera inesperada en pleno juego, generando gran conmoción entre sus compañeras, rivales y el público presente, que inmediatamente llamaron al sistema de emergencia.
Personal del SAME le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar, pero lamentablemente no lograron salvarla y su fallecimiento se confirmó minutos después.
La investigación de lo sucedido quedó a cargo de la Comisaría Tercera y de la UFI N°15, bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte", con el objetivo de determinar si se trató de un paro cardiorrespiratorio u otra causa súbita.
El hecho generó un profundo impacto en la comunidad local de hockey, que expresó su pesar y solidaridad con familiares y amigos de Agustina Russo.
