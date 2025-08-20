Qué dijo el tercer adolescente acusado por el crimen de Rita Suárez en Villa Luzuriaga

De hecho, el primer fiscal de la causa, que fue Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, identificó a los tres sospechosos porque habían estado haciendo compras en la zona momentos antes del intento de robo que terminó en asesinato.

Uno de los delincuentes pagó con su billetera virtual y de ese modo Arribas llegó hasta un domicilio de Rafael Castillo, también dentro del partido de La Matanza.

crimen villa luzuriaga

Este martes el adolescente que se entregó a la justicia confirmó que se enteró de la muerte de Rita cuando los oficiales de la Policía bonaerense llegaron a su casa, justamente en Rafael Castillo, e intentaron dar con él.

El adolescente se escapó por los techos de los vecinos, y no fue sino hasta que consiguió un abogado que decidió presentarse ante la Justicia. El testimonio está en línea con la declaración del joven de 19 años que fue detenido ese mismo jueves en conexión con el crimen.

El tercer sospechoso es un chico de 16 que se entregó el lunes, también acompañado por su familia, y decidió no declarar. Aunque es menor de edad, el adolescente de 17 anos permanece detenido en un instituto de menores.