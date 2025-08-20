Qué dijo el tercer adolescente acusado por el crimen de Rita Suárez en Villa Luzuriaga
El joven de 17 años se entregó a la Justicia y declaró en la causa por el asesinato de la mujer que estaba sentada con su hijo en su auto.
Un adolescente de 17 años se presentó este martes ante la Fiscalía Juvenil N° 1 para responder por el crimen de Rita Mabel Suárez, quien fue asesinada el jueves pasado por tres jóvenes cuando le quisieron robar el auto en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.
Dos de los tres delincuentes -uno de los cuales es menor de edad- fueron aprehendidos horas después del crimen pero el tercero se entregó de manera voluntaria este martes, acompañado por sus familiares, tras estar cinco días prófugo.
Como primera medida, el muchacho de 17 años declaró ante el fiscal Pablo Insúa, de la Fiscalía Juvenil N° 1 de La Matanza, que quedó a cargo de la investigación porque dos de los tres acusados son menores de edad.
Qué dijo el adolescente acusado por el crimen de Rita en Villa Luzuriaga
Lejos de pretender desligarse de los hechos, el joven de 17 años se presentó como la persona que le disparó a Rita, pero aseguró que pensó que el arma no estaba cargada, por lo que "no esperaba que saliera el tiro".
Para explicar su comportamiento y el de sus dos cómplices el adolescente señaló que Rita "estaba regalada" porque la vieron sentada en su auto en compañía de su hijo de 15 años, esperando a que su otro hijo terminara su clase de canto.
De hecho, el primer fiscal de la causa, que fue Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, identificó a los tres sospechosos porque habían estado haciendo compras en la zona momentos antes del intento de robo que terminó en asesinato.
Uno de los delincuentes pagó con su billetera virtual y de ese modo Arribas llegó hasta un domicilio de Rafael Castillo, también dentro del partido de La Matanza.
Este martes el adolescente que se entregó a la justicia confirmó que se enteró de la muerte de Rita cuando los oficiales de la Policía bonaerense llegaron a su casa, justamente en Rafael Castillo, e intentaron dar con él.
El adolescente se escapó por los techos de los vecinos, y no fue sino hasta que consiguió un abogado que decidió presentarse ante la Justicia. El testimonio está en línea con la declaración del joven de 19 años que fue detenido ese mismo jueves en conexión con el crimen.
El tercer sospechoso es un chico de 16 que se entregó el lunes, también acompañado por su familia, y decidió no declarar. Aunque es menor de edad, el adolescente de 17 anos permanece detenido en un instituto de menores.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario