Jujuy: encuentran huesos calcinados en la casa del presunto asesino serial

Hasta ahora sólo se confirmó el asesinato de Jorge Omar Anachuri, de 68 años, quien había sido visto por última vez con vida el 25 de julio, y de Sergio Alejandro Sosa, de 25, desaparecido desde el 4 de julio.

Resta confirmar si el sospechoso estuvo involucrado también en las desapariciones de Juan José Ponce, Juan Carlos González y Miguel Ángel Quispe.

Jurado, de 36 años, podría estar conectado a estos otros tres casos de hombres en situación de calle que desaparecieron en el último tiempo. Por ese motivo el fiscal Beller le impuso cuatro meses de prisión preventiva, lo que dejó libre el terreno de su casa para una investigación exhaustiva.

Se presume que Matías Jurado llevaba a sus víctimas a la vivienda para asesinarlas y posteriormente descuartizarlas.

El hombre vivía con un sobrino menor de edad que ya declaró ante la Justicia de Jujuy y dio detalles sobre las salidas del acusado, que tiene antecedentes penales desde los 17 años por matar a un joven.

Además, dentro de su casa se halló una importante cantidad de herramientas de corte, como sierras y serruchos, varias de las cuales fueron encontradas ocultas entre los muros de la propiedad.

Quispe victima asesino serial jujuy

González victima asesino serial jujuy

Ponce victima asesino serial jujuy