VTV: las nuevas tarifas de la verificación en febrero 2026
La tarifa de este trámite tendrá un incremento del 21,8% con respecto a los valores de enero. El valor básico para autos ascendió a $97.057,65. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) se realizan con el objetivo de asegurar que todos los vehículos que circulan cumplan con las normas de seguridad vigentes, reduciendo accidentes y mejorando la seguridad vial en las carreteras. Este trámite es obligatorio para los autos, motos y vehículos de mayor porte radicados en el distrito.
Para el segundo mes del 2026, el Ministerio de Transporte bonaerense estableció un nuevo cuadro tarifario. Los autos deberán abonar $97.057,65 con IVA incluido, mientras que las motos pagarán $38.801.
Además, los vehículos que superen los 2.500 kilos tienen un costo de $174.604. En el caso de remolques, semirremolques y acoplados, la tarifa es de $58.201 hasta ese límite de peso y de $87.302 cuando lo exceden. Cabe destacar que este trámite se realiza en talleres autorizadas con turno previo.
El paso a paso para gestionar el turno online
Para sacar un turno de VTV en la provincia, primero, hay que ingresar al sitio oficial portal.vtv.gba.gob.ar y completar los datos requeridos. En caso de no tener usuario, es necesario registrarse previamente.
Luego, dentro de la sección “Mis Vehículos”, se debe elegir la opción para solicitar un turno. Allí se selecciona la zona, la planta de VTV disponible y se escoge la fecha y el horario que más convengan. Por último, se confirma el turno y se descarga el comprobante, el cual debe presentarse al momento de realizar la inspección.
No realizar la VTV o transitar con el vehículo vencido puede traer multas o retención del auto en controles policiales. Por este motivo, contar con este trámite obligatorio es sinónimo de seguridad al momento de transitar las carreteras argentinas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario