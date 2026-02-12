VTV: los autos que no tendrán que realizar la verificación vehicular

Una vez finalizada la evaluación, el resultado puede ser aprobado, condicional, en caso que se detecten fallas leves que deben corregirse en un plazo determinado, o rechazado, si existen problemas graves que impiden el uso del vehículo hasta su reparación. De esta manera, circular sin la VTV vigente puede derivar en multas económicas o retención de la licencia, según la jurisdicción.