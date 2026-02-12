VTV: los autos que no tendrán que realizar la verificación vehicular
Este trámite obligatorio tiene como objetivo reducir accidentes y mejorar la seguridad vial. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es el control periódico y obligatorio que certifica que el auto cumple con las condiciones mínimas de seguridad para poder circular. Durante la inspección se revisan frenos, luces, neumáticos, suspensión y otros puntos clave con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.
Una vez finalizada la evaluación, el resultado puede ser aprobado, condicional, en caso que se detecten fallas leves que deben corregirse en un plazo determinado, o rechazado, si existen problemas graves que impiden el uso del vehículo hasta su reparación. De esta manera, circular sin la VTV vigente puede derivar en multas económicas o retención de la licencia, según la jurisdicción.
Los vehículos que no necesitan hacer la VTV
Aunque la VTV es obligatoria, existen excepciones. En la Ciudad de Buenos Aires, los autos nuevos no deben realizarla hasta que cumplan tres años desde el patentamiento o superen los 60.000 kilómetros, lo que ocurra primero. En el caso de las motos recién adquiridas, están exentas durante su primer año de uso.
Quiénes acceden al beneficio de no pagar la VTV en Buenos Aires
En la Ciudad de Buenos Aires, algunos conductores también pueden estar exentos de pagar la VTV gracias a una normativa vigente. Este beneficio aplica a ciertos vehículos que cumplen condiciones específicas establecidas por la ley.
- Jubilados, pensionados o mayores de 65 años que cobren hasta el haber mínimo y tengan un vehículo cuyo valor no supere el límite establecido para el impuesto de radicación en la Ciudad de Buenos Aires.
- Personas con discapacidad que sean propietarias de vehículos, ya sea con adaptaciones especiales o sin ellas.
- Discapacitados que no sean dueños del vehículo, incluyendo casos de padres, tutores, hijos, cónyuges o convivientes.
