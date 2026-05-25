Quilmes: manejaba borracho, quiso escapar de un control y atropelló a un policía
El conductor tenía 1,82 de alcohol en sangre y quedó detenido. El agente está fuera de peligro.
Un hombre que conducía alcoholizado protagonizó un violento episodio en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Quilmes, cuando intentó evadir un control policial y terminó atropellando a un efectivo.
El hecho ocurrió este lunes a la madrugada en el kilómetro 17,5, en el marco del operativo de seguridad por el Día de la Revolución de Mayo. Según informaron fuentes policiales, dos agentes de la división Vial se encontraban sobre la banquina realizando tareas de prevención cuando una camioneta Ford Maverick, patente AG110FF, aceleró al advertir el retén con intención de darse a la fuga.
En esas circunstancias, el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra el sargento Matías Ezequiel Segovia, que se encontraba junto al oficial Jorge Luis Cabrera, en el marco del operativo.
Tras el choque, los efectivos realizaron el test de alcoholemia al conductor, identificado como Esteban Adrián Bosisio, comerciante y mayor de edad, que arrojó un resultado de 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre.
Ante la situación, el hombre manifestó: "Ya sé que tomé alcohol, estoy hasta los huevos. No voy a declarar otra cosa".
Testigos señalaron que la camioneta venía realizando maniobras peligrosas y circulando de forma imprudente desde varios kilómetros antes del control.
El sargento herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui con politraumatismos. A pesar del impacto, se encuentra consciente y fuera de peligro.
En tanto, Bosisio fue detenido y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar su situación procesal.
Tragedia en Panamericana: un nene de 9 años cayó por una pendiente en bicicleta y murió atropellado
Un nene de 9 años murió tras ser atropellado por un auto luego de bajar en bicicleta desde una lomada hacia la autopista Panamericana a la altura de Pilar.
El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 20:30, a la altura del kilómetro 44 del ramal Pilar, mano a provincia. Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificado como Benjamín Díaz, circulaba en una bicicleta rodado 16 por la colectora cuando, por causas que se investigan, descendió por una pendiente, no logró frenar y terminó ingresando de manera repentina a la traza principal.
En ese momento, un Volkswagen Vento que circulaba por el carril rápido, conducido por un hombre de 29 años, no pudo esquivarlo y lo embistió. El impacto fue fatal, el nene murió en el acto y su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto, mientras que la bicicleta terminó a un costado de la calzada.
Tras el hecho, trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría Pilar 7ma y peritos viales. Se montó un operativo de desvío a la altura del Puente Kansas, lo que permitió ordenar la circulación, normalizada recién cerca de las 22:40.
La causa quedó en manos de la UFI de turno de Pilar, bajo la carátula de "homicidio culposo". El conductor fue imputado y quedó a disposición de la Justicia.
El episodio generó conmoción entre vecinos de la zona, que se acercaron al lugar. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho y recolectan testimonios para reconstruir la secuencia.
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