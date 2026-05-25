Quilmes: manejaba borracho, quiso escapar de un control y atropelló a un policía

Testigos señalaron que la camioneta venía realizando maniobras peligrosas y circulando de forma imprudente desde varios kilómetros antes del control.

El sargento herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui con politraumatismos. A pesar del impacto, se encuentra consciente y fuera de peligro.

En tanto, Bosisio fue detenido y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar su situación procesal.

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Tragedia en Panamericana: un nene de 9 años cayó por una pendiente en bicicleta y murió atropellado

Un nene de 9 años murió tras ser atropellado por un auto luego de bajar en bicicleta desde una lomada hacia la autopista Panamericana a la altura de Pilar.

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 20:30, a la altura del kilómetro 44 del ramal Pilar, mano a provincia. Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificado como Benjamín Díaz, circulaba en una bicicleta rodado 16 por la colectora cuando, por causas que se investigan, descendió por una pendiente, no logró frenar y terminó ingresando de manera repentina a la traza principal.

En ese momento, un Volkswagen Vento que circulaba por el carril rápido, conducido por un hombre de 29 años, no pudo esquivarlo y lo embistió. El impacto fue fatal, el nene murió en el acto y su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto, mientras que la bicicleta terminó a un costado de la calzada.

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Tras el hecho, trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría Pilar 7ma y peritos viales. Se montó un operativo de desvío a la altura del Puente Kansas, lo que permitió ordenar la circulación, normalizada recién cerca de las 22:40.

La causa quedó en manos de la UFI de turno de Pilar, bajo la carátula de "homicidio culposo". El conductor fue imputado y quedó a disposición de la Justicia.

El episodio generó conmoción entre vecinos de la zona, que se acercaron al lugar. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho y recolectan testimonios para reconstruir la secuencia.