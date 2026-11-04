Bestia disfrazada de tío: detienen a un hombre por abusar sexualmente de su sobrina
El individuo se había dado a la fuga tras la denuncia realizada por la madre de la menor en Rafael Castillo. Cayó en el barrio porteño de San Nicolás.
Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina menor de edad en la casa en la que convivían en la localidad bonaerense de Rafael Castillo. Tras darse a la fuga luego de la denuncia, la Policía Federal lo atrapó mientras caminaba por el barrio porteño de San Nicolás.
Sobre el individuo pesaba una orden de captura. El caso salió a la luz luego de que la menor tomara coraje y le contara a su madre sobre los aberrantes hechos que había padecido por parte de su tío. Al tomar conocimiento, la mujer, cuñada del acusado, se presentó ante la Justicia y radicó la correspondiente denuncia. Al tomar conocimiento de la acusación, el hombre se dio la fuga.
Abuso sexual reiterado: los hechos por los que se lo acusa
El aberrante hecho que se le imputa ocurrió en una vivienda ubicada de la localidad bonaerense de Rafael Castillo entre enero del 2020 y mayo del 2022, donde el abusador convivía junto a su pareja, la hermana de la misma y su sobrina menor de edad.
De acuerdo con la denuncia, en ese contexto, aprovechando que la niña tenía de 5 a 7 años y que se encontraba circunstancialmente bajo su cuidado, utilizó la situación para abusarla y vulnerarla sexualmente en reiteradas ocasiones.
Al enterarse de la presentación judicial, el hombre se dio a la fuga. Ante esta situación, el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo de la jueza Carina Andrijasevich, ordenó su captura.
Así cayó el abusador de Rafael Castillo
La búsqueda del sospechoso quedó en manos de efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal, quienes llevaron a cabo diversas tareas de campo, las cuales permitieron establecer recientemente que el abusador iba a realizar un trámite en el Registro Nacional de Reincidencia Criminal y Estadística Carcelaria, ubicado en la calle Tucumán 1357 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por tal motivo, con la aprobación del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias a cargo de Adrian Litvack, se implantó un operativo de vigilancia en las inmediaciones del establecimiento.
Luego de varias horas de espera, los efectivos observaron a un sujeto de similares características a las del buscado, por lo que se lo identificó de forma positiva y se procedió a su detención en la intersección de las calles Viamonte y Paraná, sobre la vía pública.
El detenido, argentino y mayor de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por el delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado en concurso real con corrupción de menores”.
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