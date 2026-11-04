Bestia disfrazada de tío: detienen a un hombre por abusar sexualmente de su sobrina

Así cayó el abusador de Rafael Castillo

Estuvo prófugo y fue detenido por la Policía Federal

La búsqueda del sospechoso quedó en manos de efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal, quienes llevaron a cabo diversas tareas de campo, las cuales permitieron establecer recientemente que el abusador iba a realizar un trámite en el Registro Nacional de Reincidencia Criminal y Estadística Carcelaria, ubicado en la calle Tucumán 1357 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El acusado fue arrestado en la intersección de las calles Viamonte y Paraná

Por tal motivo, con la aprobación del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias a cargo de Adrian Litvack, se implantó un operativo de vigilancia en las inmediaciones del establecimiento.

Luego de varias horas de espera, los efectivos observaron a un sujeto de similares características a las del buscado, por lo que se lo identificó de forma positiva y se procedió a su detención en la intersección de las calles Viamonte y Paraná, sobre la vía pública.

El detenido, argentino y mayor de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por el delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado en concurso real con corrupción de menores”.