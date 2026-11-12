Atacaron a tiros un jardín de infantes en Rafael Castillo: "No hay seguridad"
Padres y vecinos reclaman mayor seguridad. Aseguran que los atacantes son conocidos de la zona, pero que nadie habla por miedo a represalias.
Momentos de tensión se vivieron el martes en un jardín de infantes de la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza, cuando en pleno horario de clases un grupo de personas efectuó más de diez disparos contra la puerta de ingreso del establecimiento. Buscan a los responsables.
El hecho ocurrió en el jardín Universo Infantil situado sobre la avenida intendente Federico Pedro Russo al 2700. Según la denuncia de la directora del establecimiento, y el relato de vecinos que fueron testigos de la situación, los agresores llegaron al lugar en motos y dispararon directamente contra el frente del jardín para luego escapar de la zona.
Imágenes del lugar muestran los impactos de bala a metros de la puerta de ingreso. Según fuentes policiales, por el hecho no se registraron heridos y solo hubo que lamentar daños materiales sobre la fachada del establecimiento.
Hasta el momento, los responsables no fueron identificados de manera oficial, aunque vecinos del barrio dicen saber quiénes son.
"Sabemos quiénes son, es gente pesada"
Este jueves, un grupo de familias se concentró en el lugar para reclamar por mayor seguridad. Naiara, cuyo hermano y su sobrino asisten al jardín, exigió que se coloque una garita con un guardia para que vigile la zona. “No hay seguridad. Pedimos las cámaras, pero están rotas y no registraron nada”, reveló en diálogo con C5N.
Si bien las clases continuaron con normalidad, la joven expresó que “los chicos tienen miedo, se hacen muchas preguntas, entienden todo y no podés mentirles, ellos mismos vieron los impactos de bala”.
En ese sentido, pidió a los vecinos de la zona que colaboren proporcionándoles imágenes de otras cámaras de seguridad para verificar si registraron el momento del tiroteo: “No nos quieren pasar los videos por miedo”, comentó.
Según comentó Naiara, los atacantes serían conocidos de la zona: “Tenemos miedo de que nos pase lo que pasó en el jardín. No podemos decir los nombres porque es gente pesada. Si mañana yo aparezco muerta, nadie va a hacer nada. Hace bastante tiempo que están, venden drogas, la policía lo sabe”, aseguró la joven.
Con un claro enojo por la falta de medidas, exigieron más custodia policial en el lugar, incluyendo la presencia de Policía Federal y Gendarmería para controlar la situación en el barrio: “No puede ser que los chicos no puedan venir al jardín por la inseguridad que hay en el barrio”, reclamó otra de las madres.
"Si mataban a una criatura qué hacíamos", expuso la madre de un alumno de seis años. Otra joven contó que días atrás asaltaron a su hermano y lo agredieron brutalmente.
La causa fue caratulada provisoriamente como “averiguación de ilícito”. La Justicia ordenó una serie de medidas para reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables. Entre los operativos se encuentra el relevamiento de pruebas, la búsqueda de elementos que puedan aportar información sobre los disparos y el análisis de cámaras de seguridad de la zona.
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