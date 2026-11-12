Atacaron a tiros un jardín de infantes en Rafael Castillo: "No hay seguridad"

Si bien las clases continuaron con normalidad, la joven expresó que “los chicos tienen miedo, se hacen muchas preguntas, entienden todo y no podés mentirles, ellos mismos vieron los impactos de bala”.

En ese sentido, pidió a los vecinos de la zona que colaboren proporcionándoles imágenes de otras cámaras de seguridad para verificar si registraron el momento del tiroteo: “No nos quieren pasar los videos por miedo”, comentó.

Según comentó Naiara, los atacantes serían conocidos de la zona: “Tenemos miedo de que nos pase lo que pasó en el jardín. No podemos decir los nombres porque es gente pesada. Si mañana yo aparezco muerta, nadie va a hacer nada. Hace bastante tiempo que están, venden drogas, la policía lo sabe”, aseguró la joven.

Con un claro enojo por la falta de medidas, exigieron más custodia policial en el lugar, incluyendo la presencia de Policía Federal y Gendarmería para controlar la situación en el barrio: “No puede ser que los chicos no puedan venir al jardín por la inseguridad que hay en el barrio”, reclamó otra de las madres.

"Si mataban a una criatura qué hacíamos", expuso la madre de un alumno de seis años. Otra joven contó que días atrás asaltaron a su hermano y lo agredieron brutalmente.

La causa fue caratulada provisoriamente como “averiguación de ilícito”. La Justicia ordenó una serie de medidas para reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables. Entre los operativos se encuentra el relevamiento de pruebas, la búsqueda de elementos que puedan aportar información sobre los disparos y el análisis de cámaras de seguridad de la zona.