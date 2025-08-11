MinutoUno

Desde Trenes Argentinos informaron que están realizando obras para "mejorar la seguridad operacional de la línea". Usuarios del tren Mitre se quejan.

Qué pasa con el Tren Mitre y cuándo vuelve a funcionar

En el marco del plan de obras de la Emergencia Ferroviaria, el servicio del ramal Tigre de la línea Mitre estará interrumpido completamente debido a trabajos de renovación de vías y mejoras en pasos a nivel, según informó Trenes Argentinos.

Las obras comenzaron el 9 de agosto y se extenderán hasta el 17, en este período se avanzará con la renovación integral de las vías en las estaciones San Isidro y Martínez, y con el acondicionamiento de los pasos a nivel L. N. Alem y General Alvear. Además, continuarán los trabajos de señalamiento y tendido de fibra óptica en el ingreso a Retiro y en las estaciones 3 de Febrero y Carranza, lo que también obligará a que los ramales Mitre y Suárez funcionen limitados hasta Belgrano R.

A pesar de los inconvenientes que genera esto genera a miles de usuarios de esta línea, las autoridades justificaron la urgencia de estas tareas debido a que los durmientes y rieles del ramal cuentan con más de 40 años de antigüedad y presentan un deterioro importante, lo que generaba demoras y cancelaciones.

De acuerdo a la información oficial, el plan incluye la renovación de 40 kilómetros de vía, el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel, la intervención de 24 pasos a nivel y 22 peatonales, el recambio de paragolpes en la estación Tigre, la modernización de 23 aparatos de vía y el trabajo en 65 puentes o alcantarillas.

Tren Mitre en obra: servicios afectados y alternativas

Durante la suspensión, el ramal Tigre no circulará. En tanto, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán limitados entre Belgrano R y sus cabeceras.

Como alternativas, se podrá combinar el ramal Bartolomé Mitre con el Tren de la Costa, o utilizar líneas de colectivos como el 130 A o 101 con conexión al 60, y el 130 B con combinación al 21 E.

