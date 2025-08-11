Qué pasa con el Tren Mitre y cuándo vuelve a funcionar

Tren Mitre en obra: servicios afectados y alternativas

Durante la suspensión, el ramal Tigre no circulará. En tanto, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán limitados entre Belgrano R y sus cabeceras.

Como alternativas, se podrá combinar el ramal Bartolomé Mitre con el Tren de la Costa, o utilizar líneas de colectivos como el 130 A o 101 con conexión al 60, y el 130 B con combinación al 21 E.