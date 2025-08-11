Qué pasa con el Tren Mitre y cuándo vuelve a funcionar
Desde Trenes Argentinos informaron que están realizando obras para "mejorar la seguridad operacional de la línea". Usuarios del tren Mitre se quejan.
En el marco del plan de obras de la Emergencia Ferroviaria, el servicio del ramal Tigre de la línea Mitre estará interrumpido completamente debido a trabajos de renovación de vías y mejoras en pasos a nivel, según informó Trenes Argentinos.
Las obras comenzaron el 9 de agosto y se extenderán hasta el 17, en este período se avanzará con la renovación integral de las vías en las estaciones San Isidro y Martínez, y con el acondicionamiento de los pasos a nivel L. N. Alem y General Alvear. Además, continuarán los trabajos de señalamiento y tendido de fibra óptica en el ingreso a Retiro y en las estaciones 3 de Febrero y Carranza, lo que también obligará a que los ramales Mitre y Suárez funcionen limitados hasta Belgrano R.
A pesar de los inconvenientes que genera esto genera a miles de usuarios de esta línea, las autoridades justificaron la urgencia de estas tareas debido a que los durmientes y rieles del ramal cuentan con más de 40 años de antigüedad y presentan un deterioro importante, lo que generaba demoras y cancelaciones.
De acuerdo a la información oficial, el plan incluye la renovación de 40 kilómetros de vía, el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel, la intervención de 24 pasos a nivel y 22 peatonales, el recambio de paragolpes en la estación Tigre, la modernización de 23 aparatos de vía y el trabajo en 65 puentes o alcantarillas.
Tren Mitre en obra: servicios afectados y alternativas
Durante la suspensión, el ramal Tigre no circulará. En tanto, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán limitados entre Belgrano R y sus cabeceras.
Como alternativas, se podrá combinar el ramal Bartolomé Mitre con el Tren de la Costa, o utilizar líneas de colectivos como el 130 A o 101 con conexión al 60, y el 130 B con combinación al 21 E.
