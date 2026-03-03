Voraz incendio en un edificio de Belgrano dejó al menos dos personas atrapadas
El incidente fue en un inmueble de Amenábar al 1700, donde Bomberos de la Ciudad logró controlar las llamas.
Un feroz incendio en un edificio en el barrio porteño de Belgrano dejó a dos personas atrapadas este martes a primera hora de la mañana.
El hecho ocurrió en edificio de diez pisos ubicado en Amenábar 1725, entre José Hernández y La Pampa y movilizó a cinco dotaciones de bomberos y personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias). Según el parte, el siniestro, registrado a las 6:45, se desató en el sexto piso, donde se observó una densa columna de humo, lo que obligó a la evacuación del inmueble. Bomberos de la Ciudad informó que el incendio está controlado.
De acuerdo con la información oficial, catorce personas evacuaron el edificio por sus propios medios mientras los equipos de emergencia desplegaban las tareas de control y asistencia. El parte policial confirmó que el edificio logró auto evacuarse ante la propagación del humo en los pisos superiores.
Además de la evacuación, la dueña del departamento en el que se inició el fuego fue asistida en el lugar por una crisis nerviosa.
Según los primeros informes, las dos personas atrapadas están en el noveno piso. No llegaron a bajar debido a que el humo subió rápidamente.
Uno de los vecinos que quedó atrapado en el edificio explicó cómo es la situación: “No podemos salir, pero no por culpa del fuego. El humo es de lo más problemático”.
Minutos antes de las 7.30 de la mañana el fuego ya había sido controlado, sin embargo, las personas atrapadas no pudieron bajar por la gran cantidad de humo.
El fuego se habría ocasionado por una falla en el aire acondicionado de uno de los departamentos del sexto piso.
Uno de los vecinos que quedó atrapado en el edificio explicó cómo es la situación: “No podemos salir, pero no por culpa del fuego. El humo es de lo más problemático”.
Personal médico del SAME se dirigió al lugar para atender a los evacuados. Entre los asistidos se encontraba la propietaria del departamento afectado, quien experimentó una crisis de angustia y recibió atención psicológica en el sitio. Los restantes evacuados no solicitaron asistencia médica adicional, según informó el parte oficial.
Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación. El operativo de emergencia continuó mientras los bomberos realizaban un relevamiento de daños y verificaban la seguridad estructural del edificio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario