Voraz incendio en un edificio de Belgrano dejó al menos dos personas atrapadas

Según los primeros informes, las dos personas atrapadas están en el noveno piso. No llegaron a bajar debido a que el humo subió rápidamente.

Uno de los vecinos que quedó atrapado en el edificio explicó cómo es la situación: “No podemos salir, pero no por culpa del fuego. El humo es de lo más problemático”.

Minutos antes de las 7.30 de la mañana el fuego ya había sido controlado, sin embargo, las personas atrapadas no pudieron bajar por la gran cantidad de humo.

El fuego se habría ocasionado por una falla en el aire acondicionado de uno de los departamentos del sexto piso.

Personal médico del SAME se dirigió al lugar para atender a los evacuados. Entre los asistidos se encontraba la propietaria del departamento afectado, quien experimentó una crisis de angustia y recibió atención psicológica en el sitio. Los restantes evacuados no solicitaron asistencia médica adicional, según informó el parte oficial.

Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación. El operativo de emergencia continuó mientras los bomberos realizaban un relevamiento de daños y verificaban la seguridad estructural del edificio.