Qué reveló la autopsia a Sofía Devries, la joven que fue hallada sin vida en Puerto Madryn
Tristemente, el operativo de rastrillaje desplegado por Prefectura Naval concluyó este miércoles con el hallazgo del cadáver de la joven de 23 años.
Luego de que fuera hallado el cuerpo de Sofía Devries en Puerto Madryn, el informe preliminar de la médica forense Vanina Botta reveló que la joven de 23 años falleció por asfixia por sumersión. Si bien el examen descartó signos de criminalidad o intervención de terceros en el cuerpo, la Justicia mantiene abierta la investigación.
El Ministerio Público Fiscal busca determinar ahora si el hecho fue un accidente propio de la actividad o si existió alguna negligencia en los protocolos de seguridad durante la práctica de buceo.
La investigación: bajo la lupa judicial
Con la confirmación del hallazgo, la causa judicial, que quedó en manos de la fiscal María Eugenia Vottero, avanza ahora sobre una hipótesis clave: determinar si existió responsabilidad penal por parte de los organizadores de la actividad.
El Ministerio Público Fiscal de Chubut informó que se busca establecer "si existió una eventual falta a los deberes de cuidado por parte de terceros, figura que podría configurar responsabilidad penal en caso de acreditarse una conducta negligente".
El eje central de la pesquisa técnica y objetiva será dilucidar si la muerte respondió a una contingencia propia del riesgo de la actividad o si hubo "omisiones o incumplimientos en las medidas de seguridad exigibles". Hasta el momento, la causa no tiene imputados, aunque ya se tomaron declaraciones testimoniales a quienes participaron de la excursión.
Un operativo con tecnología de punta en Chubut
El hallazgo se produjo luego de que la Prefectura Naval Argentina incorporara al operativo tecnología de última generación para rastrillar el lecho marino, dado que las autoridades ya advertían que las posibilidades de encontrarla con vida eran nulas debido a la profundidad y el tiempo transcurrido.
Para las tareas se había desplegado el superbuque SB-15 “Tango”, trasladado desde Buenos Aires, el cual cuenta con una plataforma especial y una campana abierta de buceo operable hasta los 80 metros de profundidad. Además, se utilizó un vehículo operado de forma remota (ROV) para realizar las tareas subacuáticas que finalmente permitieron dar con el cuerpo de la joven.
